Dolar
27.20
Euro
29.56
Altın
1,915.57
ETH/USDT
1,683.20
BTC/USDT
26,594.00
BIST 100
7,602.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Trump'ın avukatı Giuliani'ye Georgia'daki seçim davasında 150 bin dolarlık kefalet belirlendi

ABD'nin Georgia eyaletinde 2020 başkanlık seçimlerinde "hile yapıldığına" ilişkin davada, eski başkan Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani için 150 bin dolarlık kefalet bedeli belirlendi.

Mücahit Oktay  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Trump'ın avukatı Giuliani'ye Georgia'daki seçim davasında 150 bin dolarlık kefalet belirlendi

New York

Fulton İlçe Yüksek Mahkemesi tarafından paylaşılan belgede, Giuliani için 13 ayrı suça karşılık toplam 150 bin dolarlık kefalet bedelinin kararlaştırıldığı bilgisi yer aldı.

Eski New York Belediye Başkanı olan ve avukatlık mesleğine devam eden Giuliani'nin, diğer 18 sanıkla birlikte 2020'deki başkanlık seçimlerinde, Georgia'daki seçim sonuçlarını bozmayı ve "yarışı kaybettiği halde Trump'ı iktidarda tutmayı hedeflediği" iddia ediliyor.

Mahkeme belgesinde, 150 bin dolarlık kefaleti kabul eden Giuliani'nin, 25 Ağustos Cuma öğle saatine kadar Fulton İlçe Hapishanesine teslim olması gerektiği ve duruşma öncesi her 30 günde bir denetime rapor vermesinin zorunlu olduğu belirtildi.

Giuliani, bugün teslim olmak için Georgia'ya gitmeden önce New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu konuda kendimi çok ama çok iyi hissediyorum. Çünkü ABD'li bir avukat olarak birçok kez yaptığım gibi, tüm Amerikalıların haklarını savunduğumu hissediyorum." ifadelerine yer vermişti.

Suçunu kabul etmeyeceğini belirten Giuliani, "Ben mafyayı deviren, New York'u Amerika'nın en güvenli şehri yapan, suçu herhangi bir şehrin tarihindeki herhangi bir belediye başkanından daha fazla azaltan aynı Rudy Giuliani'yim. Adalet için savaşıyorum. Donald Trump'ı temsil ettiğim ilk andan itibaren oradaydım. Masum bir adam." diye konuşmuştu.

Fulton İlçesi Bölge Savcısı Fani Willis'e göre, aralarında Trump'ın da bulunduğu tüm sanıkların cuma öğlene kadar teslim olmaları gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, eylülde görev süreleri dolacak büyükelçiler ve eşleriyle bir araya geldi
Karabük'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri başladı
Ağrı'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine saat 22.00'da tek yönlü açılacak

Benzer haberler

Trump'ın avukatı Giuliani'ye Georgia'daki seçim davasında 150 bin dolarlık kefalet belirlendi

Trump'ın avukatı Giuliani'ye Georgia'daki seçim davasında 150 bin dolarlık kefalet belirlendi

Eski ABD Başkanı Trump, 24 Ağustos'ta mahkemeye ifade vereceğini açıkladı

Trump, Cumhuriyetçi aday adayları arasındaki seçim tartışması programlarına katılmayacak

Trump'a zehirli mektup gönderen Kanadalı kadına yaklaşık 22 yıl hapis cezası

Trump'a zehirli mektup gönderen Kanadalı kadına yaklaşık 22 yıl hapis cezası
Trump'ın eski Özel Kalem Müdürü Meadows, hakkındaki davayı federal mahkemeye taşıyacak

Trump'ın eski Özel Kalem Müdürü Meadows, hakkındaki davayı federal mahkemeye taşıyacak
Trump, Georgia'daki seçimlerde hile yapıldığını gösteren "çürütülemez" kanıtları olduğunu söyledi

Trump, Georgia'daki seçimlerde hile yapıldığını gösteren "çürütülemez" kanıtları olduğunu söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet