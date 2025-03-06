Trump'ı protesto eden Demokrat Meclis üyesine kınama cezası verildi
ABD Başkanı Donald Trump'ı Kongre konuşması sırasında sözünü keserek protesto eden Demokrat Kongre üyesi Al Green, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde kınama cezası aldı.
Washington
ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, 198'e karşı 224 oy ile kabul edilen kararla Green, Kongre tarafından kınama cezası alan 28. Temsilciler Meclisi üyesi oldu.
Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Mike Johnson, söz konusu kınama kararının "adil" olduğunu ve Meclis'teki kuralları uyguladıklarını savundu.
Green'in kınama cezası aldığı oturumun sonunda, kürsünün önünde toplanan Demokrat Meclis üyeleri, Green ile birlikte kınama cezasını şarkı söyleyerek protesto etti.
Salonda sükuneti sağlayamayan Johnson, birçok kez tokmağını masaya vurarak düzeni sağlamaya ve vekilleri susturmaya çalıştı.
Oylamada 10 Demokrat vekilin de "evet" oyu vermesi dikkati çekerken, birçok Demokrat vekil ise salonda Green'e desteklerini dile getirdi.
Temsilciler Meclisindeki kınama kararları, resmi bir karar olarak söz konusu vekilin siciline işleniyor ancak herhangi bir yaptırımı bulunmuyor.
Trump'ın salı akşamı Kongre ortak oturumunda yaptığı konuşma esnasında ayağa kalkarak birkaç kez Trump'ın konuşmasını kesen Green, kurallara uymadığı gerekçesiyle oturumu yöneten Meclis Başkanı Johnson tarafından salondan çıkartılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.