Euro
9.02
Dolar
7.41
BIST 100
1,542.45
Altın
1,855.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. İstanbul, İstiklal Caddesi. Ankara, Kızılay Meydanı Edirne, Selimiye Meydanı
logo
Dünya

Trump'a yönelik azil maddesi pazartesi günü Senatoya gönderilecek

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil maddesinin 25 Ocak pazartesi günü Senatoya gönderileceği bildirildi.

Hakan Çopur   | 22.01.2021
Trump'a yönelik azil maddesi pazartesi günü Senatoya gönderilecek

Washington

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Senatoda yaptığı açıklamada, Demokratlar'ın 6 Ocak'taki Kongre baskınından sorumlu tuttuğu Trump'ın azlini isteyen maddenin pazartesi günü kendilerine ulaştırılacağını kaydetti.

Schumer, "ABD Senatosunda bir yargılama yapılacak ve ardından başkanın suçlu olup olmadığına ilişkin bir oylama olacak. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ile görüştüm, kendisi azil maddesinin pazartesi günü Senatoya iletileceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Schumer, söz konusu azil maddesinin ne zaman Senato Genel Kurulunda gündeme alınacağına ilişkin Cumhuriyetçilerle görüşmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Az sayıda Cumhuriyetçi senatör, Trump aleyhine oy verebilir

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Senatodaki çok az sayıda Cumhuriyetçi senatörün Trump aleyhine oy kullanmayı düşündüğü belirtildi.

Cumhuriyetçi senatörlere yakın kaynaklar, şu anda 5 veya 6 senatörün Senatodaki azil oylamasında Trump aleyhine oy verebileceğini bildirdi.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, eski Başkan Trump'ın Senatodaki azil yargılamasının şubat ortalarına kadar ertelenmesini önermişti.

Schumer'in Sözcü'sü ise söz konusu öneriyi değerlendireceklerini belirtmişti.

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Demokratlar'ın "isyana teşvik" ile suçladığı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti.

Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere Başbakanı Johnson: Kovid-19'un İngiltere'de görülen türü daha ölümcül olabilir
Mutasyonlu Kovid-19 kaynaklı vakaların arttığı Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durduruldu
Sağlık Bakanı Koca: Sağlık ordumuzun inanç ve azmi güven veriyor
Fas AstraZeneca'dan sipariş ettiği 2 milyon doz Kovid-19 aşısını teslim aldı
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 967 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Biden yönetimi nükleer anlaşmayı kurtarabilir

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Biden yönetimi nükleer anlaşmayı kurtarabilir

Trump'a yönelik azil maddesi pazartesi günü Senatoya gönderilecek

ABD Senatosu, Biden'ın siyahi Savunma Bakanı adayı Austin'e onay verdi

Twitter, Trump’ı tehdit eden İran Lideri Hamaney’in bir hesabını askıya aldı

Twitter, Trump’ı tehdit eden İran Lideri Hamaney’in bir hesabını askıya aldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 420 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 420 bini geçti
ABD'de dondurucunun fişi yanlışlıkla çekilince 1900 doz aşı kullanılamaz hale geldi

ABD'de dondurucunun fişi yanlışlıkla çekilince 1900 doz aşı kullanılamaz hale geldi