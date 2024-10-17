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Dünya

Trump'a suikast girişimini inceleyen heyete göre Gizli Servis'te "köklü reform" gerekiyor

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişimini soruşturan bağımsız bir heyet, Gizli Servis'te "köklü reform" yapılmasına ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Şilan Turp  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Trump'a suikast girişimini inceleyen heyete göre Gizli Servis'te "köklü reform" gerekiyor

Ankara

Trump'a yönelik suikast girişimini inceleyen bağımsız heyet, olayla ilgili süreçte yaşanan sorunlarla ilgili rapor yayımladı.

Gizli Servis'in, kendi içinde "zayıf iletişim" kurmakla ve suikast girişiminin yaşandığı miting alanında güvenliği sağlayamamakla suçlandığı raporda, kurum içinde "köklü reform" yapılmasına ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Gizli Servis ile yerel ve eyalet kolluk kuvvetlerinin birbirleriyle konuşmalarını engelleyen iletişim sorunu ve Trump'ın miting alanında konuşma yaptığı yeri net şekilde gören binada güvenliğin sağlanamaması üzerinde durulan raporda, binanın güvenliğinin sağlanamamasının "kritik bir güvenlik hatası" olduğu belirtildi.

Miting alanında güvenliğin iki farklı komuta merkezi tarafından sağlanmaya çalışıldığı ve sahadaki güvenlik personelinin iletişim kurmak için telsiz, cep telefonu, kısa mesaj ve elektronik postanın "kaotik bir karışımını" kullandığı aktarılan raporda, "Bu durum, en üst düzeydeki iletişim akışında yapısal bir bölünme yaratmıştır." ifadesi kullanıldı.

Raporda, Trump için alınan ilave güvenlik önlemlerinin suikast girişimi öncesinde alınmış olması gerektiğine işaret edildi.

Gizli Servis'e kurumun dışından yeni bir yönetimin getirilmesi ve koruma misyonuna yeniden odaklanılması tavsiye edilen raporda, bu tür bir reform yapılmadıkça "aynı olayın tekrar yaşanabileceği" vurgulandı.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Suikast girişimi sırasında mitinge katılan itfaiyeci Corey Comperatore hayatını kaybetmiş, James Copenhaver ve David Dutch yaralanmıştı.

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