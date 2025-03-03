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Dünya

Trump'a göre Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşması halen mümkün

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile nadir toprak mineralleri anlaşmasının halen mümkün olduğunu kaydederek, "Bence bu bizim için harika bir anlaşma." dedi.

Hakan Çopur  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Trump'a göre Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşması halen mümkün

Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ve Tayvanlı bir firmanın ABD'ye yapmayı planladığı çip üretimi yatırım anlaşması töreninde Ukrayna gündemini değerlendirdi.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 28 Şubat'ta Oval Ofis'te yaşadığı tartışmaya ilişkin, "Zelenskiy’nin daha minnettar olması gerektiğini düşünüyorum çünkü bu ülke iyi günde kötü günde onların yanında oldu." değerlendirmesini yaptı.

ABD olarak Ukrayna'ya 350 milyar dolar harcadıklarını ve bu para karşılığında bu ülke ile yapacakları nadir toprak elementleri anlaşmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Trump, "Sizce bu anlaşma öldü mü, yoksa halen kurtarılabilir mi?" sorusuna Trump, "Hayır, sanmıyorum. Bence bu bizim için harika bir anlaşma." yanıtını verdi.

Trump, salı akşamı ABD Kongresinde yapacağı konuşmada bu konudaki son durumu açıklayacağını ifade etti.

Savaşın bir an önce bitmesini istediğini ve bu sebeple hem Rusya hem de Ukrayna ile yakın temasların sürdüğünü kaydeden Trump, Zelenskiy'nin "savaşın bitmesi yakın değil" yönündeki ifadelerine atıfta bulunarak, "Zelenskiy, savaşın uzun süre devam edeceğini düşündüğünü söylemiş, bu konuda haklı olmasa iyi olur. Ben bu savaşın bir an önce bitmesini istiyorum." diye konuştu.

ABD Başkanı, savaşın sürmesi halinde her iki ülkenin de zarar görmeye devam edeceğine dikkati çekerek, "Rusya'nın da Ukrayna halkının da kesinlikle bir anlaşma yapmak istediğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'ya Avrupa'dan çok daha fazla harcama yaptığını belirten Trump, aslında Avrupa'nın Ukrayna'ya yakın olması sebebiyle kendilerinden daha fazla harcama yapmaları gerektiğini savundu.

Ukrayna'ya yardımları askıya alıp almama konusu belirsiz

Öte yandan Trump, Ukrayna'ya savunma yardımlarını askıya alıp almama konusunda ne durumda olduklarına ilişkin soruya, "Şu anda bunun hakkında henüz konuşmadık. Neler olacağını göreceğiz." cevabını verdi.

Trump, şu anda bu konuda vereceği herhangi bir cevabın kısa sürede değişebileceğini çünkü çok dinamik ve değişken bir süreçten geçtiklerini vurguladı.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 28 Şubat'ta Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmıştı. Daha sonra, yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmiş, Zelenskiy Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump Zelenskiy'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

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