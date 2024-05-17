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Dünya

Biden seçim öncesinde siyahi seçmenlerden bir kez daha destek istedi

ABD Başkanı Joe Biden, siyahi Amerikalıların eğitim hakkıyla ilgili katıldığı bir etkinlikte, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde siyahi seçmenlerin desteğini istedi.

Hakan Çopur  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
Biden seçim öncesinde siyahi seçmenlerden bir kez daha destek istedi

Washington

ABD Başkanı Biden, başkent Washington'daki Afrika Amerikan Tarih ve Kültür Müzesi'nde düzenlenen ve 70 yıl önce Amerikalı siyahilere eşit eğitim hakkının verilmesinin yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuştu.

Biden, 70 yıl önce ABD Yüksek Mahkemesinde görülen "Brown-Eğitim Bakanlığına Karşı" davasının, ülkedeki siyahilere uygulanan ayrımcılığı ortadan kaldırması dolayısıyla tarihi önemde olduğunu vurguladı.

Salondaki siyahi Amerikalılara, "70 yıl önce dünyayı değiştirdiniz." diye seslenen Biden, söz konusu kararla ülkedeki siyahi vatandaşların sivil haklarını elde etmeleri anlamında büyük bir adım atıldığını ve kendilerinin bu süreci devam ettirdiğini söyledi.

Biden, dün Beyaz Saray'da, 70 yıl önceki davanın davacılarının ailelerini kabul ettiğini hatırlattı.

Siyahi Amerikalılar için en güçlü ve somut adımları atan yönetimin kendi yönetimi olduğunu savunan Biden, 2020 başkanlık seçimlerinde olduğu gibi yine kendisi için destek istedi.

Amerikalı siyahilerin eğitimleri için ayrılan bütçe rakamlarından örnekler veren Biden, anasınıfından üniversiteye kadar siyahilerin eğitimini desteklemeye devam edecekleri mesajını verdi.

"Birlikte daha güçlüyüz" diyen Biden, isim vermeden eski ABD Başkanı Donald Trump'ın siyahi Amerikalıları göz ardı ettiğini, buna karşılık kendisinin bu konuda ciddi kararlar aldığını söyledi.

Biden, konuşmasını, "Biz Amerika Birleşik Devletleri'yiz, beraber çalışmaya karar verdiğimizde hiçbir şey kabiliyetimizin ötesinde değildir." sözleriyle tamamladı.

Biden, siyahi seçmenler arasında bu toplumsal kesimin beklentilerini yeterli ölçüde karşılayamaması, ekonomik konularda yetersiz kalması ve Gazze politikası gibi nedenlerden dolayı eleştiri topluyordu.

New York Times ile Siena College'ın ortak anketine göre Trump, kritik eyaletlerdeki siyahi seçmenlerin yaklaşık yüzde 20'sinin oylarını kazanıyor ve bu oranın 2020 yılındaki oranın iki katı olduğu belirtiliyor.

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