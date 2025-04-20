Dolar
38.08
Euro
43.50
Altın
3,314.14
ETH/USDT
1,593.20
BTC/USDT
84,530.00
BIST 100
9,317.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump yönetimine, uluslararası öğrencilerin yasal statülerini iptal etmesi nedeniyle dava açıldı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ülkedeki üniversitelerde okuyan uluslararası öğrencilerin yasal statülerini iptal ettiği gerekçesiyle mahkemeye verildi.

Emirhan Demir, Dilara Karataş  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
Trump yönetimine, uluslararası öğrencilerin yasal statülerini iptal etmesi nedeniyle dava açıldı

Ankara

Trump yönetiminin özellikle Filistin'e destek gösterileri nedeniyle üniversitelere yönelik aldığı kararlar yargıya taşınmaya devam ediyor.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), New Hampshire eyaletindeki federal mahkemede Trump yönetimine karşı dava açtı.

Dava dilekçesinde, uluslararası öğrencilerin ülkede eğitim almalarını sağlayan "F-1" tipi statülerinin mart başından itibaren "gerekçe gösterilmeksizin iptal edildiği" belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu öğrencilerin gözaltı ve sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade edilen dilekçede, "tüm kurallara uyarak ABD'de eğitim almaya çalışan" öğrencilerin ağır finansal ve akademik zorluklarla yüzleştiğine dikkati çekildi.

Trump yönetiminin üniversiteleri hedef alması

ABD'de son dönemde üniversitelere yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek, federal fonların dondurulması gündemde bulunuyor.

Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyulması kararı aldığını açıklamıştı.

Pensilvanya Üniversitesine (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonun ise okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alındığı belirtilmişti.

Ancak öğrencilere göre, üniversite kampüslerinde düşünce özgürlüğünü baskı altına alan en önemli gelişmelerin başında, ABD yönetiminin Filistin'e destek gösteren öğrencilere uyguladığı vize iptali ve sınır dışı uygulamaları geliyor.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı
İstanbul Havalimanı günlük uçuşta Avrupa'nın en yoğun havalimanlarını geçti
Sağlık Bakanlığı, 12 ilde 105 hastaneyi denetleyecek
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Trump yönetimine, uluslararası öğrencilerin yasal statülerini iptal etmesi nedeniyle dava açıldı

Trump yönetimine, uluslararası öğrencilerin yasal statülerini iptal etmesi nedeniyle dava açıldı

Üniversiteler patent ve faydalı model başvurusunda atakta

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki işgale son verecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini bildirdi

İsrail, Doğu Kudüs'te Hristiyanların "Kutsal Cumartesi" törenine katılımını engelledi

İsrail, Doğu Kudüs'te Hristiyanların "Kutsal Cumartesi" törenine katılımını engelledi
İran: UAEA sürecin bir parçası olacak ancak buna ihtiyaç duyulacak bir aşamaya gelmedik

İran: UAEA sürecin bir parçası olacak ancak buna ihtiyaç duyulacak bir aşamaya gelmedik
İsveç'te yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi

İsveç'te yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet