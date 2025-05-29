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Dünya

Trump yönetimi, Harvard'a uluslararası öğrenci kayıtları konusunda 30 gün itiraz süresi verdi

ABD'de Donald Trump yönetimi, Harvard Üniversitesine uluslararası öğrenci kayıtlarının sonlandırılmasına itiraz etmek için 30 gün süre verdi.

Hakan Çopur  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Trump yönetimi, Harvard'a uluslararası öğrenci kayıtları konusunda 30 gün itiraz süresi verdi

Washington

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X hesabından açıklama yaparak Harvard'a uluslararası öğrenci kayıtları konusunda 30 günlük itiraz süresi verdiklerini duyurdu.

Noem, Harvard Üniversitesine gönderdiği mektubu paylaşarak, üniversitenin uluslararası öğrencileri kaydetme yetkisini derhal iptal etme planı yerine bu sürece itiraz edebilmesi için 30 gün süre tanıdıklarını açıkladı.

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Bakan Noem, ABD vatandaşı olmayan öğrencileri kaydetmeye imkan tanıyan federal program kapsamında Harvard'a verilen sertifikayı geri çekme niyetlerini belirten bir bildirimi üniversiteye gönderdiklerini kaydetti.

Üniversitenin bu konudaki itirazlarını yapabilmesi için 30 gün süresi olduğu bilgisini paylaşan Noem, Harvard'ın uluslararası öğrenci kabulüyle ilgili yönetimin öngördüğü şartlara uymasını beklediklerini vurguladı.

Noem, Harvard'ın, söz konusu koşullara uyma niyetinde olduğunu bakanlığa ilettiğini ancak somut olarak bunun uygulandığını görmek istediklerini belirtti.

Mahkeme, Trump yönetimi aleyhindeki yürütmeyi durdurma kararını uzattı

Öte yandan, Trump yönetiminin bu açıklamasının hemen ardından, geçen hafta söz konusu kararı geçici olarak durdurma kararı veren Federal Yargıç Allison Burroughs, yürütmeyi durdurma kararını uzattığını açıkladı.

Yargıç Burroughs, Trump yönetiminin Harvard'ın uluslararası öğrenci kabulünü durdurma kararını bloke eden geçici kararın, ön ihtiyati tedbir kararıyla değiştirilene kadar yürürlükte kalacağını belirtti.

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