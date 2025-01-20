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Dünya

Trump, yemin töreni gününe St. John's Kilisesi'ndeki ayinle başladı

Yemin ederek bugün başkanlık görevine başlayacak olan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, güne Beyaz Saray'ın karşısındaki St. John's Kilisesi'ndeki geleneksel ayinle başladı.

Hakan Çopur  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Trump, yemin töreni gününe St. John's Kilisesi'ndeki ayinle başladı Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, 2'inci başkanlık dönemine başlayacağı güne geleneksel kilise ayiniyle başladı.

Eşi Melanie Trump ve aile üyeleriyle birlikte St. John's Kilisesi'ne gelen Trump, çok sayıda ünlü ismin de katıldığı ayinde katılımcılarla birlikte dua etti.

Kilisedeki ayinin ardından Beyaz Saray'a geçen Trump ve eşi Melania, burada geleneksel çay içme etkinliğinde ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden ile bir araya gelecek.

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