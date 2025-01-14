Dolar
35.47
Euro
36.57
Altın
2,673.12
ETH/USDT
3,221.30
BTC/USDT
96,857.00
BIST 100
9,715.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, yabancı kaynaklardan sağlanan gelirleri toplamak için yeni bir birim kuracağını açıkladı

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, gümrük vergileri, harçlar ve yabancı kaynaklardan elde edilen tüm gelirleri toplamakla görevli yeni bir birim oluşturacağını duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Trump, yabancı kaynaklardan sağlanan gelirleri toplamak için yeni bir birim kuracağını açıkladı

Washington

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Çok uzun süredir ABD Gelir İdaresi (IRS) aracılığıyla halkı vergilendirdiklerini belirten Trump, "Kendimizi vergilendirirken, yumuşak ve acınacak derecede zayıf ticaret anlaşmalarıyla Amerikan ekonomisi büyüme ve refahı dünyaya sundu. Artık bunun değişme zamanı geldi. Bugün tarifelerimizi, harçlarımızı ve yabancı kaynaklardan gelen tüm gelirleri toplamak için Dış Gelir İdaresini kuracağımı duyuruyorum." ifadelerini kullandı.

Ticaret yoluyla ABD'den para kazananlardan ücret almaya başlayacaklarını belirten Trump, "Nihayet adil paylarını ödemeye başlayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, başkanlık görevini devralacağı 20 Ocak'ın "Dış Gelir İdaresi"nin "doğum günü" olacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu denetimi görüşüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya yüksek mahkeme başkanlarını kabul etti
İstanbul'da son 24 saatte sahte içki nedeniyle 11 kişi öldü
İstanbul Barosu Başkanı ile yönetimi hakkında yeniden seçim talebiyle dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36 yıl önce PKK'nın İkiyaka katliamında yaşamını kaybedenlerin aileleriyle görüştü

Benzer haberler

Trump, yabancı kaynaklardan sağlanan gelirleri toplamak için yeni bir birim kuracağını açıkladı

Trump, yabancı kaynaklardan sağlanan gelirleri toplamak için yeni bir birim kuracağını açıkladı

"AB, ABD teknoloji şirketlerine karşı açılan davaları gözden geçirecek" iddiası

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'a göre, Biden döneminde ülke tarihinin en kötü dönemi yaşandı

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın "seçimlere müdahale" davası kapsamında hazırlanan raporu yayımladı

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın "seçimlere müdahale" davası kapsamında hazırlanan raporu yayımladı
Trump'a "Grönland'ı satın almak için görüşme yetkisi" veren tasarı Temsilciler Meclisine sunuldu

Trump'a "Grönland'ı satın almak için görüşme yetkisi" veren tasarı Temsilciler Meclisine sunuldu
ABD'de Trump'ın Kongre baskını davası hakkında hazırlanan rapor yayımlanacak

ABD'de Trump'ın Kongre baskını davası hakkında hazırlanan rapor yayımlanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet