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Dünya

Trump, vergi düzenlemesini eleştiren Musk'ın "çok daha fazlasını kaybedebileceği" uyarısında bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, vergi indirimi düzenlemesini eleştiren iş insanı Elon Musk'ın elektrikli araç sektöründeki "hakimiyetini" kaybettiği için üzgün olduğunu ancak bundan "çok daha fazlasını kaybedebileceğini" söyledi.

Ecem Şahinli Ögüç, Irmak Akcan, Aynur Şeyma Asan  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Trump, vergi düzenlemesini eleştiren Musk'ın "çok daha fazlasını kaybedebileceği" uyarısında bulundu

Ankara

Trump, Beyaz Saray önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkan Trump, "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırılan vergi indirimi düzenlemesini yüksek maliyeti nedeniyle eleştiren Musk'ın elektrikli araç sektöründeki "hakimiyetini" kaybettiği için üzgün olduğunu ve "çok daha fazlasını kaybedebileceğini" belirtti.

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"Federal israfı engelleme" hedefiyle kurulan ve Musk'ın bir süre danışmanlık yaptığı Hükümet Verimliliği Departmanına (DOGE) dikkati çeken Trump, "DOGE, bir canavar olarak geri dönüp Elon'u yemek zorunda kalabilir." dedi.

Trump, Musk'ın sınır dışı edilip edilmeyeceği yönündeki soruya, "Bilmiyorum, bakmamız gerekiyor." diye yanıtladı.

Gazze'de ateşkes beklentisi

Gazze'de ateşkes konusunda Trump, "Yakında olmasını umuyoruz ve gelecek hafta olmasını bekliyoruz. Esirleri geri getirmek istiyoruz." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek haftaki ziyaretinde, Gazze ve esirleri konuşacaklarını aktaran Trump, ABD'nin İran'da inanılmaz bir başarı elde ettiğine işaret etti.

Trump, ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin artık "yok etme" tanımlaması yapılabileceğini kaydederek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) saldırının yapıldığı yere girilemeyeceğini söylediğini aktardı.

Öte yandan, "Timsah Alcatraz" olarak adlandırılan ve düzensiz göçmenlerin tutulacağı yeni tutukevi için de Trump, buraya getirilen düzensiz göçmenlere "timsahlardan nasıl kaçacaklarını" öğreteceklerini söyledi.

Trump, çapraz koşma işareti yaparak "Düz bir çizgide koşmayın. Böyle koşun. Böyle koşarsanız şansınız yüzde 1 artar." dedi.

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