Trump ve Putin’in telefon görüşmesine Avrupa ülkelerinden açıklama
İtalya, İspanya ve Almanya'nın dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi ve olası Rusya-Ukrayna barış antlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ankara
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, X platformundaki hesabından, Trump ile Putin'in telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Trump ile Putin, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için görüşmelere başlama kararı aldı
- Trump, Zelenskiy'nin de Putin gibi barış istediğini belirtti
ABD ve Rusya'nın en üst düzeyde yeniden diyalog kurmasının çok önemli olduğuna işaret eden Tajani, "Hepimiz, tüm Avrupalılar olarak ABD ile birlikte çalışmalı ve kıtamıza barışı geri getirmeliyiz. Bu barış, Ukrayna'nın haklı gerekçelerini göz ardı etmeyen, geçici bir ateşkes yerine kuralları yeniden tesis eden ve yeni savaşları ya da saldırıları önleyecek koşulları belirleyen adil ve kalıcı bir barış olmalıdır." ifadelerini kullandı.
İspanya, barışın Avrupa ve bölge açısından adil olması gerektiğini bildirdi
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden bazı dışişleri bakanlarıyla Paris'te bulunan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için müzakerelere başlama konusunda anlaştıklarına dair açıklamasını basına değerlendirdi.
Trump'ın açıklamasına temkinli yaklaşan Albares, "Ukraynasız Ukrayna üzerine hiçbir şeye karar verilemez ve Avrupasız da Avrupa'nın güvenliği üzerine hiçbir şeye karar verilemez. Çünkü Ukrayna'ya yönelik Rus saldırısı açık bir şekilde Avrupa güvenliğini etkiliyor." dedi.
Albares, olası bir barış anlaşmasının BM Sözleşmesi'ne de saygılı olması gerektiğini ifade ederek, "Adil olmayan, saldırgan bir savaşı, adaletsiz bir barış sona erdiremez çünkü bu Avrupa'nın güvenliği veya dünyadaki istikrar için iyi olmaz." diye konuştu.
Almanya, barışın ancak Ukrayna ve Avrupalılar ile birlikte sağlanabileceğini savundu
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Dışişleri Bakanlığının X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Barış ancak Ukrayna ve biz Avrupalılar ile birlikte sağlanabilir. Ukrayna için kalıcı barış ancak güçlü güvenlik garantileriyle ve güçlü bir konumdan elde edilebilir." ifadelerini kullandı.
Baerbock ayrıca "Ukrayna barış istiyor, biz Avrupalılar barış istiyoruz, Amerikalılar barış istiyor. Eğer (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin sonunda Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı sona erdirme düşüncesine geldiyse bu çok gecikmiş bir adım olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Trump-Putin telefon görüşmesi
Putin ile telefon görüşmesinin ardından açıklama yapan Trump, "uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve ortak alanlara ilişkin birçok konuyu ele aldıklarını" belirtmişti.
Trump, "Öncelikle, her ikimizin de mutabık kaldığı üzere, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan milyonlarca ölümü durdurmak istiyoruz. Birbirimizi ziyaret etmek de dahil çok yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca ekiplerimizin (savaşı durdurmak üzere) derhal müzakerelere başlaması konusunda da mutabık kaldık. Bu görüşmeden haberdar etmek üzere Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy'i arayarak işe başlayacağız." bilgisini vermişti.
Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın durdurulmasına yönelik müzakerelere ABD tarafından Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilci Steve Witkoff'un katılacağını kaydetmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bir telefon görüşmesi yapan Trump, bununla ilgili olarak da, "O da (Zelenskiy) Devlet Başkanı Putin gibi barış istiyor. Savaşla ilgili çeşitli konuları ele aldık, cuma günü Münih'te yapılacak olan ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun heyete liderlik edeceği toplantıyı konuştuk. Bu toplantının sonuçlarının olumlu olacağından umutluyum." açıklamasını yapmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.