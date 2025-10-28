Dolar
41.96
Euro
48.92
Altın
3,909.52
ETH/USDT
4,133.00
BTC/USDT
114,403.00
BIST 100
10,906.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump ve Japonya Başbakanı Takaiçi, kritik mineraller alanında işbirliğini artırmada anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın başkenti Tokyo'ya yaptığı ziyarette, ülkenin yeni Başbakanı Takaiçi Sanae ile nadir toprak elementleri ve kritik mineraller alanında ülkeleri arasındaki işbirliğini artıracak anlaşma imzaladı.

Emirhan Demir  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Trump ve Japonya Başbakanı Takaiçi, kritik mineraller alanında işbirliğini artırmada anlaştı

Ankara

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump, Asya ülkelerine yaptığı ziyaretler kapsamında Tokyo'da Başbakan Takaiçi ile bir araya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İki lider, görüşmede ülkeleri arasındaki ilişkilerde "altın çağı" yakalamak için atılacak adımları ele aldı.

Ardından taraflar, nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin işlenmesi ve tedariki konusunda ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek için yeni bir anlaşmaya imza attı.

Japonya'nın Kyodo ajansının haberine göre, iki lider ayrıca 1970 ve 1980'lerde Kuzey Kore ajanlarınca kaçırıldığı belirtilen Japon vatandaşların aileleriyle de görüştü.

Takaiçi, ziyareti sırasında Trump'a, gelecek yıl ABD'nin bağımsızlığının 250. yılı vesilesiyle ülkeye 250 sakura ağacı hediye etmeyi planladıklarını söyledi.

Trump, Japonya'ya en son ziyaretini 2019'da Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılmak için yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Casusluk" soruşturmasında hazırlanan MASAK raporunda, Merdan Yanardağ'a zarfla para verildiği iddiası
Manisa'da 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Malatya'da yapılan deprem bölgesinin en büyük köy konutu projesinde sona yaklaşıldı
Ankara YHT Garı 9 yılda 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
Yıllar sonra aydınlatılan cinayetin zanlısı, cesedin bulunduğu mağaraya 7 kez gitmiş

Benzer haberler

Trump ve Japonya Başbakanı Takaiçi, kritik mineraller alanında işbirliğini artırmada anlaştı

Trump ve Japonya Başbakanı Takaiçi, kritik mineraller alanında işbirliğini artırmada anlaştı

Çin, Güney Çin Denizi'ndeki kazalar nedeniyle ABD'nin bölgedeki askeri faaliyetlerini eleştirdi

Rusya: Burevestnik füzesi ABD ile ilişkilere zarar vermez

Veri güvenliği ve özgürlük: Yerli sosyal medya platformları ülkeler için neden önemli?

Veri güvenliği ve özgürlük: Yerli sosyal medya platformları ülkeler için neden önemli?
ABD Başkanı Trump, gelecek başkanlık seçimlerine aday olmaya istekli

ABD Başkanı Trump, gelecek başkanlık seçimlerine aday olmaya istekli
Karayipler'de askeri varlığını artıran ABD, Trinidad ve Tobago'ya savaş gemisi gönderdi

Karayipler'de askeri varlığını artıran ABD, Trinidad ve Tobago'ya savaş gemisi gönderdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet