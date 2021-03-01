Trump ve eşi, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce Kovid-19 aşısı olmuş
Eski ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın, ocakta Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğu öne sürüldü.
Washington DC
ABD merkezli haber sitesi Axios'un Trump'ın danışmanlarına dayandırdığı haberine göre, Trump ve eşi ocakta Beyaz Saray'da Kovid-19 aşısı yaptırdı.
Trump çiftinin hangi aşıyı olduğu konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
Ekim 2020'de Kovid-19'u atlatan Trump, kendisinin bağışıklık kazandığını ve aşı olmayacağını açıklamıştı.
3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kaybeden Trump'ın görev süresi 20 Ocak'ta dolmuş ve yerine Joe Biden geçmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.