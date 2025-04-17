Trump, Ukrayna ile nadir elementler anlaşmasını gelecek hafta imzalayacaklarını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta perşembe günü Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacaklarını bildirdi.
Washington
ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin son durumu değerlendirdi.
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Trump, Kiev ile nadir toprak elementleri anlaşması konusunda sona geldiklerini ifade ederek, "Bir mineral anlaşmamız var, sanırım önümüzdeki perşembe günü imzalanacak. Ukrayna'nın anlaşmaya uyacağını düşünüyoruz, bunu göreceğiz. Ama bu konuda bir anlaşmamız var." dedi.
Trump, Moskova'da Rusya tarafıyla yaptıkları görüşmelere atıfta bulunarak, bu hafta içinde Moskova'dan haber alacaklarını ifade etti.
ABD Başkanı, savaştan halen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin sorumlu olup olmadığıyla ilgili soruya, "(Savaştan) Zelenskiy mi sorumlu bilmiyorum ama bu savaşın hiç başlamamış olması gerekirdi. Zelenskiy'yi suçlamıyorum, ancak pek de iyi bir iş yaptığını söyleyemem. Onun hayranı değilim." yanıtını verdi.
Savaşın başlamasından eski ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tutan Trump, artık bu savaşın sona erdirilmesi gerektiğini ve kendisinin bunun için çalıştığını söyledi.
Trump, Ukrayna'nın bu süreçte avantajının daha az olduğunu belirterek, "Rusya çok daha büyük bir ülke, daha büyük bir askeri güç. Eğer akıllıysanız, bu koltukta oturan Biden'ı suçlayabileceğiniz savaşlara girmezdiniz." yorumunu yaptı.
Trump ayrıca, İtalya'nın Ukrayna konusunda barış misyonu görevinde yer alıp almayacağına ilişkin soruya karşılık da "Bu kararı İtalya vermek durumunda ama barış misyonları benim için her zaman iyidir. Barış misyonuna olumlu bakıyorum." dedi.
Trump, AB ile bir ticaret anlaşması yapacakları konusunda iyimserTrump, görüşme öncesi de basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Karşılıklılık esasına dayalı tarifelerde 90 günlük erteleme sonunda AB ile bir ticaret anlaşması yapılamaması olasılığının sorulması üzerine Trump, "Yüzde 100 bir ticaret anlaşması olacak." yanıtını verdi.
Trump, "Bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar ve biz de bir ticaret anlaşması yapacağız. Bunu bekliyorum ama tabii ki adil bir ticaret anlaşması olacak." dedi.
Diğer ülkelerle de çok sayıda görüşme yaptıklarını belirten Trump, adil anlaşmalar yapacaklarını, aceleleri olmadığını ifade etti.
Trump, "Avrupa ya da başka herhangi bir ülkeyle anlaşma yapmakta çok az sorun yaşayacağız." diye konuştu.
"Çin ile çok iyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum"
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu hafta ABD'nin üç müttefikini ziyaret etmesi konusunda endişe duyup duymadığına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Trump, "Hayır. Kimse bizimle rekabet edemez, hiç kimse." dedi.
Trump, "Çin ile çok iyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum. Bence Çin ile çok iyi bir anlaşma yapacağımızı göreceksiniz." diye konuştu.
"ABD'nin güvenilir bir ortak olduğuna inanmasam burada olmazdım"
İtalya Başbakanı Meloni de ABD'nin açıkladığı karşılıklılık esasına dayalı tarifeler konusunda bir anlaşma yapılabileceğine emin olduğunu söyledi.
ABD ile birlikte büyümek için en iyi orta yolun bulunması gerektiğini vurgulayan Meloni, "ABD'nin güvenilir bir ortak olduğuna inanmasam bugün burada olmazdım." dedi.
Trump'tan, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı planı konusunda "acelem yok" yorumu
ABD Başkanı Trump, görüşmede İran'la ilgili güncel gelişmeleri de değerlendirdi.
Trump, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırı planını "öteleyip ötelemediği" yönündeki haberlerin sorulması üzerine konuya açıklık getirdi.
ABD Başkanı, ilgili habere atıf yaparak, "Ben 'bunu öteledim' demezdim ama bunu yapmak için acele etmiyorum. İran'ın harika bir ülkeye sahip olma ve mutlu bir şekilde yaşama şansı olduğunu düşünüyorum, bunun olduğunu görmek isterim." değerlendirmesini yaptı.
İran'ın nükleer anlaşmaya yanaşmaması durumunda ikinci seçeneğin gündeme geleceğini ifade eden Trump, "Eğer ikinci bir seçenek olursa, bunun İran için çok kötü olacağını düşünüyorum. Bence İran konuşmak istiyor. Eğer konuşurlarsa bu onlar için çok iyi olacak." dedi.
Trump, İran'a zarar vermek istemediğini ancak İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayarak, "Bu aslında gerçekten çok basit. Biz onların sanayisini ya da topraklarını ele geçirmek istemiyoruz. Tek söylediğimiz nükleer silaha sahip olamayacağınız." ifadesini kullandı.
New York Times (NYT) gazetesi, İsrail'in gelecek ay İran'ın bazı nükleer tesislerine yönelik saldırı planı hazırlığı içinde olduğunu ancak bu planın Trump tarafından ötelendiğini iddia etmişti.
İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.
Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti. İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıklamıştı. Taraflar, 19 Nisan'da yeniden bir araya geleceğini duyurmuş ancak müzakere yeri konusunda farklı açıklamalar yapılmıştı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, müzakere yerini arabulucu olarak Umman'ın belirleyeceğini ve Ummanlı yetkililerin kararını beklediklerini açıklamıştı.
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