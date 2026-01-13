Dolar
Dünya

Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelerin, ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıkladı.

Dilara Zengin Okay  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi

Washington

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini belirten Trump, söz konusu kararın derhal yürürlüğe girdiğini belirtti.

Trump, bu kararının "kesin ve nihai" olduğunu vurguladı.

