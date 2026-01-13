Dolar
43.15
Euro
50.35
Altın
4,593.54
ETH/USDT
3,103.50
BTC/USDT
91,182.00
BIST 100
12,254.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Meksika lideri Sheinbaum, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD askerlerinin Meksika’da operasyon düzenlemesi fikrinin gündemde olmadığını söyledi.

Sinan Doğan  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Meksika lideri Sheinbaum, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi

Bogota

Ulusal Saray’daki günlük basın toplantısında gündemi değerlendiren Sheinbaum, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesine de değindi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sheinbaum, görüşmede Trump’ın ABD askerlerinin Meksika’da kartellere yönelik operasyon düzenleme olasılığına ilişkin sorusuna, "Hayır, bu bizim gündemimizde değil, ancak egemenliğimiz çerçevesinde işbirliği yapmaya devam ediyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Trump’a, Meksika’nın askeri müdahalelere karşı olduğunu aktardığını belirten Sheinbaum, "Bana Venezuela konusundaki tutumumuzu sordu, ben de bunun resmi tutumumuz olduğunu, bir Anayasamız bulunduğunu ve askeri müdahaleleri desteklemediğimizi söyledim." diye konuştu.

Sheinbaum, Trump ile çeşitli konuları ele aldıklarını belirterek, özellikle egemenliğe saygı çerçevesinde güvenlik, uyuşturucu kaçakçılığının azaltılması ile ticaret ve yatırım başlıklarını görüştüklerini ifade etti.

Trump, Fox News’e verdiği röportajda, "Kartellere karşı kara harekatlarına başlayacağız. Karteller Meksika’yı kontrol ediyor. Bu ülkede olup bitenleri görmek ve izlemek çok üzücü." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Silivri'de beslediği koçun saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'den gelen vatandaşlarla görüştü
Birçok ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
TÜRGEV'in sahada yürüttüğü "Zorbalığı Engelle" Projesi yeniden öne çıktı
Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze barış planının ikinci aşamasına ilişkin toplantıya katıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Meksika lideri Sheinbaum, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi

Meksika lideri Sheinbaum, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi

ABD Başkanı Trump'ın Florida'daki konvoyu "şüpheli nesne" nedeniyle güzergah değiştirdi

Trump İran, Venezuela, Grönland ve Ukrayna hakkında konuştu

ABD Başkanı Trump, Venezuela'dan Küba'ya "artık para ya da petrol gitmeyeceğini" ileri sürdü

ABD Başkanı Trump, Venezuela'dan Küba'ya "artık para ya da petrol gitmeyeceğini" ileri sürdü
Trump, ABD'li petrol şirketlerinin yöneticileriyle Venezuela'yı görüştü

Trump, ABD'li petrol şirketlerinin yöneticileriyle Venezuela'yı görüştü
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı

Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet