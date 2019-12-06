Euro
6.39
Dolar
5.75
BIST 100
108,659.00
Altın
1,475.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump: Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz haberleri yalan

ABD Başkanı Donald Trump, "Bugün Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz yönünde çıkan haberler yanlış, daha da net söylemek gerekirse bu yalan haber." dedi.

Dildar Baykan   | 06.12.2019
Trump: Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz haberleri yalan

Washington

Donald Trump, Kongre ve ABD Savunma Bakanlığını (Pentagon) karşı karşıya getiren ABD'nin Orta Doğu'ya 14 bin asker sevk etmeyi değerlendirdiği iddialarına Twitter'dan yanıt verdi.

ABD Başkanı Trump, paylaşımında, "Bugün Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz yönünde çıkan haberler yanlış, daha da net söylemek gerekirse bu yalan haber." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Amerikan basınında çıkan haberlerde Orta Doğu'ya 14 bin asker gönderilmesinden bahsedilmesine rağmen Trump'ın paylaşımında 12 bin rakamından bahsetmesi de dikkati çekti.

Orta Doğu'ya ek asker haberi Washington'u karıştırdı

The Wall Street Journal gazetesi, Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, ABD'nin yaz aylarında İran tehdidine karşı Orta Doğu'ya sevk ettiği 14 bin askere ek olarak bölgeye 14 bin asker daha göndermeyi planladığını iddia etmişti.

Bunun üzerine Missouri Senatörü Cumhuriyetçi Josh Hawley, gazetenin haberini Twitter hesabından paylaşarak, "Sadece bu yıl 14 bin asker gönderdikten sonra Pentagon'un Orta Doğu'da 14 bin ek asker istemesinin nedenini, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ndeki oturumda dinlemek istiyorum. Pentagon bir kara savaşına mı hazırlanıyor?" ifadesini kullanmıştı. 

Pentagon Sözcüsü Alyssa Farah, Hawley'in talebi üzerine Esper adına açıklama yayımlamış, "Dünyadaki tehdit durumunu sürekli olarak değerlendiriyor ve seçeneklerimize bakıyoruz. Hasımlarımızın faaliyetlerine, dinamik durumlara bağlı olarak kuvvet durumu ve asker sayımızı ayarlıyoruz. Bakan Esper, bu sabah ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı James Inhofe ile konuştu ve şu anda Orta Doğu'ya 14 bin ek asker göndermeyi değerlendirmediğimizi yineledi." demişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu

Benzer haberler

Trump: Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz haberleri yalan

Trump: Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz haberleri yalan

Halk Bankası avukatlarının ABD'deki davanın düşürülmesi ve reddihakim başvurusu reddedildi

Muhammed ismi ABD'deki bebek isimlerinde ilk 10'a girdi

Orta Doğu'ya 14 bin asker gönderileceği iddiası Washington'u karıştırdı

Orta Doğu'ya 14 bin asker gönderileceği iddiası Washington'u karıştırdı
ABD'nin İran Özel Temsilcisi Hook: İran, son gösterilerde binden fazla göstericiyi öldürmüş olabilir

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Hook: İran, son gösterilerde binden fazla göstericiyi öldürmüş olabilir
Temsilciler Meclisinden, Adalet Komitesine 'azil maddelerini yazmaya başlayın' çağrısı

Temsilciler Meclisinden, Adalet Komitesine 'azil maddelerini yazmaya başlayın' çağrısı