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Teknoloji

Boeing'in Starliner mekiğiyle yapılacak ilk astronotlu uçuş denemesi "valf arızası" nedeniyle ertelendi

ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing'in Starliner mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) yapılacak ilk astronotlu uzay uçuş denemesi "valf arızası" nedeniyle ertelendi.

Nuri Aydın  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Boeing'in Starliner mekiğiyle yapılacak ilk astronotlu uçuş denemesi "valf arızası" nedeniyle ertelendi

İstanbul

The Guardian gazetesinin haberine göre, içerisinde iki NASA pilotunun yer aldığı Starliner mekiği, fırlatılmasına 2 saat kala "valf arızası" nedeniyle durduruldu.

Boeing'in ortağı olduğu United Launch Alliance şirketinin mühendislerinden Dillon Rice, arızanın, Starliner mekiğinin fırlatılması için tasarlanan Atlas roketinin üst kademesindeki bir oksijen tahliye vanasıyla ilgili olduğunu açıkladı.

Rice, açıklamasında, bu tür denemelerde daha önce karşılaşılmayan durumların gelişmesi halinde riske girmek istemeyeceklerini kaydetti.

NASA, astronotları uzay istasyonuna taşımaları için yaklaşık 10 yıl önce Boeing ve SpaceX ile anlaşmış, şirketlere milyarlarca dolar ödemişti.

Starliner mekiği 2019'daki insansız fırlatış denemesinde yörüngeye planlandığı gibi yerleşememişti.

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