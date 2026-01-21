Trump, suikast girişimine uğraması halinde İran'ın "haritadan silinmesi" emrini verdiğini söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "kendisine yönelik suikast tehditlerini" gerçekleştirmeyi denemesi halinde "onların yeryüzünden silinmesi" için "çok kesin talimatlar" verdiğini belirtti.
Trump, ikinci kez göreve geldiği başkanlığının ilk yıl dönümünde News Nation kanalına verdiği röportajda, ABD'nin iç ve dış gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İran'ın "kendisine yönelik suikast tehditlerini" hayata geçirme ihtimalini değerlendiren Trump, "Herhangi bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak. Onları kesinlikle çok sert vuracağım." dedi.
Bu konuda çok kesin talimatlar verdiğini aktaran Trump, "Bir şey olursa onları yeryüzünden silecekler." şeklinde konuştu.
Trump, İran'ın kendisine yönelttiği suikast tehditleri konusunda ayrıca eski Başkan Joe Biden'ı yeterince karşılık vermemekle suçladı.
"Minnesota'da İsyan Yasası'na şimdilik gerek yok"
Trump, göçmenlere yönelik operasyonlar nedeniyle protestolara sahne olan Minnesota eyaletinde devreye sokabileceğini belirttiği İsyan Yasası'na ilişkin de konuştu.
İsyan Yasası'na "şimdilik ihtiyaç olmadığını" dile getiren Trump, "gerektiğinde" ise uygulamaya koyacağını kaydetti.
Trump, yasayı yürürlüğe koymanın "mahkeme sistemini baypas edeceğini" ve "hayatı çok daha kolaylaştıracağını" ifade etti.
WSJ: Trump, danışmanlarına İran'a "kararlı" saldırı konusunda baskı yapmaya devam ediyor
The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde ise ABD'nin, İran'a saldırı planlarını rafa kaldırmadığı, bölgeye askeri unsurlarını yönlendirmeye devam ettiği öne sürüldü.
Gazeteye konuşan ABD hükümetinden yetkililer, Trump'ın, danışmanlarına İran'a yönelik askeri seçenekler konusunda baskı yapmaya devam ettiğini belirtti.
İsimleri açıklanmayan yetkililer, Trump'ın İran'a yönelik olası operasyondan beklediği etkiyi açıklarken defalarca "kararlı" kelimesini kullandığını aktardı.
Yetkililer, Trump'ın henüz saldırı emri vermediğini ve nihai kararının belirsizliğini koruduğunu söyledi.
Öte yandan, bölgeye ek hava savunma sistemleri yönlendirileceğini kaydeden yetkililer, bunlar arasında Patriot ve THAAD sistemlerinin de bulunacağını ifade etti.
Geçen hafta bölgede saldırı için yeterince askeri unsur bulunmadığını anlatan yetkililer, Orta Doğu'ya daha fazla sevkiyatla ABD'nin saldırı seçeneklerinin artacağına işaret etti.