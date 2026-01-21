Dolar
43.29
Euro
50.81
Altın
4,860.69
ETH/USDT
2,977.30
BTC/USDT
89,634.00
BIST 100
12,805.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi kamerada

Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ahmet Cemil Yeşilmen  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi kamerada

İstanbul

Uludağ Caddesi'nde dün İETT otobüsünün seyir halindeyken kontrolden çıkıp yol kenarında otopark ve oto yıkama olarak faaliyet gösteren işletmeye girdiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kaldırımda yürüyen bir kişinin otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan 89C hat numaralı İETT otobüsü, Esenler'de yol kenarındaki otoparka girmiş, otobüsün çarptığı park halindeki bir otomobil, motosiklet, işletme ile elektrik trafosu ve direğinde hasar meydana gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 12 zanlı gözaltına alındı
Türkiye ve dünya gündemi
Organize suç örgütlerine yönelik 9 ildeki operasyonlarda 89 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli kaçak ilaç operasyonunda 54 şüpheli yakalandı
Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi kamerada
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul merkezli kaçak ilaç operasyonunda 54 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli kaçak ilaç operasyonunda 54 şüpheli yakalandı

Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi kamerada

Beşiktaş'ta denizde erkek cesedi bulundu

İspanya'da iki hızlı trenin karıştığı kazada ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi

İspanya'da iki hızlı trenin karıştığı kazada ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi
Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesiyle bir araç ve motosiklette hasar oluştu

Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesiyle bir araç ve motosiklette hasar oluştu
İstanbul'da 2025'te hava kirliliği değeri partiküler maddede azaldı, azot dioksitte arttı

İstanbul'da 2025'te hava kirliliği değeri partiküler maddede azaldı, azot dioksitte arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet