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Dünya

Trump, Sağlık Bakanlığı'na Robert F. Kennedy Jr.'ı aday gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Sağlık Bakanlığına, aşı karşıtı olarak bilinen Robert F. Kennedy Jr.'ı aday gösterdiğini açıkladı.

Mücahit Oktay  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
Trump, Sağlık Bakanlığı'na Robert F. Kennedy Jr.'ı aday gösterdi

Washington

Trump, yeni dönem için oluşturacağı kabineyle ilgili atamalarını duyurmaya devam etti.

Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Robert F. Kennedy Jr.'ı ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı (HHS) olarak duyurmaktan heyecan duyuyorum." diye yazdı.

Amerikalıların uzun zamandır sağlık konusunda "aldatma, yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon yapan endüstriyel gıda kompleksi ve ilaç şirketleri tarafından ezildiğini" belirten Trump, Kennedy'nin bu sorunları çözeceğine olan inancını vurguladı.

Trump, "HHS, herkesin bu ülkedeki ezici sağlık krizine katkıda bulunan zararlı kimyasallardan, kirleticilerden, böcek ilaçlarından, ilaç ürünlerinden ve gıda katkı maddelerinden korunmasını sağlamada büyük bir rol oynayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Senato tarafından onaylanması halinde Kennedy, yeni dönemde Sağlık Bakanı olarak çalışmalarına başlayacak.

Eski Demokrat Kennedy, bu yılki başkanlık yarışına bağımsız olarak girmiş, bir süre sonra Trump lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Trump'ın mitinglerinde sık sık boy göstererek büyük alkış alan Kennedy, aynı zamanda bir avukat olarak, büyük pestisit ve ilaç şirketlerine karşı açtığı davalar, Kovid-19 aşılarına karşı şüpheci yaklaşımı ve gıda sağlığıyla ilgili düzenlemeler konusundaki çabalarıyla tanınıyor.

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