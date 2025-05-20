Dolar
38.82
Euro
43.70
Altın
3,211.29
ETH/USDT
2,575.00
BTC/USDT
106,622.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump: (Rusya ile Ukrayna arasındaki) Müzakereleri Vatikan'da yapmak harika olurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin Vatikan'da yapılmasının “harika bir fikir” olacağını söyledi.

Islam Doğru, Aynur Şeyma Asan  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Trump: (Rusya ile Ukrayna arasındaki) Müzakereleri Vatikan'da yapmak harika olurdu

New York

Trump, Beyaz Saray’da, görevdeyken hayatını kaybeden kolluk kuvvetlerinin aileleriyle bir araya geldiği etkinlikte gazetecilerin sorularını cevapladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine Vatikan’ın arabuluculuk yapmak istemesinin ABD’nin geri çekilmesi anlamına gelip gelmediği yönündeki bir soruya Trump, “Hayır hayır, bence bu (müzakereleri) Vatikan'da yapmak harika olurdu. Belki biraz daha fazla önem taşırdı.” şeklinde cevap verdi.

Trump, dünkü telefon görüşmesinde Vatikan’ın arabuluculuğunun gündeme geldiğini ve bunun müzakerelere yardımcı olacağını düşündüğünü belirterek, “Muazzam bir acı, öfke var ve bence bu, öfkenin bir kısmını hafifletebilir. Yani bunu Vatikan'da yapmak, bence çok harika bir fikir olurdu.” dedi.

Putin ile dün yaptığı telefon görüşmesinden sonra “bir şeylerin olacağına inandığını” vurgulayan Trump, “Çok büyük egolar söz konusu ama bir şeylerin olacağını düşünüyorum. Ve eğer olmazsa, ben sadece geri çekilirim ve onlar tekrar devam etmek zorunda kalacaklar.” ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın “Avrupa’nın meselesi” olduğunu da tekrarlayarak, “Ancak geçmiş yönetim bizim dahil olmamız gerektiğini çok güçlü bir şekilde hissetti ve biz Avrupa'dan çok daha fazla dahil olduk. Yabancı bir ülkeye rekor seviyede, bence çok büyük miktarlarda para ve silah verdik. Avrupa da verdi ama bizim verdiğimizin yakınından bile geçmediler.” diye konuştu.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı dünkü telefon görüşmesinden sonra Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, görüşmenin "çok iyi geçtiğini" belirtmiş, ayrıca Papa 14. Leo tarafından temsil edilen Vatikan'ın da müzakerelere ev sahipliği yapmaya çok istekli olduğunu aktarmıştı.

Trump, Biden'ın kanser teşhisi hakkında halkın daha önce bilgilendirilmemesine şaşırdığını belirtti

Biden'ın kanser teşhisinden "üzüntü duyduğunu" belirten Trump, teşhisin neden uzun sürdüğünü sorguladı. Trump, "Kamuoyuna daha erken duyurulmamasına şaşırıyorum çünkü 9. seviyeye gelmek uzun zaman alıyor." diye konuştu.

Trump, kendisinin bilişsel ve fiziksel sağlık testlerinden "başarıyla" geçtiğini söyleyerek, "Eğer bakarsanız aynı doktor, Joe'nun bilişsel olarak sağlıklı olduğunu söylemişti. Onunla ilgili bir sıkıntı yoktu. Bunun üzücü bir durum olduğu anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Biden'ın, geçen hafta idrar semptomları ve bir prostat nodülü bulunması üzerine doktorlar tarafından muayene edildiği, kendisine 16 Mayıs Cuma günü prostat kanseri teşhisi konulduğu açıklanmıştı.

Kanserli hücrelerin nasıl göründüğünü 1 ila 10 arasında ölçerek değerlendiren Gleason skorunda Biden'ın skorunun 9 çıktığı kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Parla" marşını seslendiren öğrencileri paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı hedefimize varıncaya kadar bu yolculuk hiç bitmeyecek
Bakan Memişoğlu, Dünya Sağlık Asamblesi'nin 78'inci toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının "Pontus" iddialarına ilişkin açıklamalarını kınadı
AA, Trablus’ta hükümet güçlerinin kontrolüne geçen Gıneyve milislerinin karargahını görüntüledi

Benzer haberler

Trump: (Rusya ile Ukrayna arasındaki) Müzakereleri Vatikan'da yapmak harika olurdu

Trump: (Rusya ile Ukrayna arasındaki) Müzakereleri Vatikan'da yapmak harika olurdu

Trump, internette yapay zekayla oluşturulan cinsel içerikleri engelleyecek yasa tasarısını imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme açıklamasına net cevap vermekten kaçındı

Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme açıklamasına net cevap vermekten kaçındı
Papa 14. Leo, ABD Başkan Yardımcısı Vance ile görüştü

Papa 14. Leo, ABD Başkan Yardımcısı Vance ile görüştü
Avrupalı liderler, ABD Başkanı Trump ile ortak telefon görüşmesi yaptı

Avrupalı liderler, ABD Başkanı Trump ile ortak telefon görüşmesi yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet