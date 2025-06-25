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Dünya

Trump, Özel Temsilcisi Witkoff'un kendisine Gazze'de ateşkesin çok yakın olduğunu söylediğini bildirdi

Selen Valente Rasquinho  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Trump, Özel Temsilcisi Witkoff'un kendisine Gazze'de ateşkesin çok yakın olduğunu söylediğini bildirdi

Brüksel

ABD Başkanı Trump, Özel Temsilcisi Witkoff'un kendisine Gazze'de ateşkesin çok yakın olduğunu söylediğini bildirerek, "Gazze'de büyük bir ilerleme var" dedi.

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