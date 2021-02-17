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Dünya

Trump, muhafazakar radyocunun ölümünün ardından 'medya sessizliğini' bozdu

Eski ABD Başkanı Trump, hayatını kaybeden muhafazakar radyocu Limbaugh hakkında, "O gerçek bir efsane. Onun gibi efsaneler pek kalmadı. Pek çok kişi için her gün onu dinlemek adeta dini bir ritüel gibiydi." değerlendirmesini yaptı.

Hakan Çopur   | 17.02.2021
Trump, muhafazakar radyocunun ölümünün ardından 'medya sessizliğini' bozdu

Washington

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hayatını kaybeden muhafazakar radyocu Rush Limbaugh'u anmak için 20 Ocak'tan sonraki "medya sessizliğini" bozdu.

6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla suçlanan ve Senatoda aklanan Trump, Limbaugh'u anmak için Fox News kanalına telefonla bağlandı.

20 Ocak'tan bu yana ilk kez bir televizyon kanalına çıkan Trump, "Amerikan muhafazakarlığının kalbi" olarak tanımlanan ünlü radyo programcısı Limbaugh'u anmakla yetindi.

Geçen yıl akciğer kanseri olduğu açıklanan ve bugün 70 yaşında hayatını kaybeden Limbaugh hakkında, "O gerçek bir efsane. Onun gibi efsaneler pek kalmadı. Pek çok kişi için her gün onu dinlemek adeta dini bir ritüel gibiydi." değerlendirmesini yapan Trump, ünlü sunucunun kendisine her zaman çok destek olduğunu vurguladı.

Konuşmasının bir yerinde 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazandıklarını yineleyen Trump, Limbaugh'un da böyle düşündüğünü söyledi.

"Seçim gecesi yaşananlar utanç verici"

Seçim gecesi yaşananların "ABD için utanç verici" olduğunu savunan Trump, "Bu ülke insanlarının ne kadar kızgın olduğunu bilemezsiniz, 3. dünya ülkeleri gibi seçim gecesi seçim merkezleri kapatıldı." dedi.

Kendi başına gelenin bir Demokratın başına gelmesi durumunda Demokratların buna isyan edeceğini ileri süren Trump, Cumhuriyetçi Parti içinde böyle bir durumun olmadığını, ancak tabanın güçlü olduğunu belirtti.

2016 başkanlık seçimlerinden bu yana Trump'ı güçlü şekilde destekleyen Limbaugh, 2020 yılında Trump tarafından Özgürlük Madalyası ile ödüllendirilmişti.

Senato Genel Kurulunda 13 Şubat'ta yapılan oylamada 57 senatör Trump aleyhinde oy kullanırken, 43 senatör ise suçsuz olduğu yönünde oy vermişti.

Böylece 100 sandalyeli Senatoda suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun oyu (67 senatör) gereken Trump, hakkındaki "halkı isyana teşvik" başlıklı azil suçlamasından aklanmıştı.

Trump, Senatodaki azil sürecinde aklanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada siyasi hayatına devam edebileceği mesajını vermiş ve "hareketimiz daha yeni başlıyor" yorumunu yapmıştı.

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