Dolar
33.34
Euro
36.53
Altın
2,405.86
ETH/USDT
2,413.50
BTC/USDT
53,637.00
BIST 100
9,893.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, İsrail'in bu gece saldırıya uğrayacağına dair duyum aldığını söyledi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in bu gece saldırıya uğrayacağına dair duyum aldığını belirtti.

Ecem Şahinli Ögüç  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Trump, İsrail'in bu gece saldırıya uğrayacağına dair duyum aldığını söyledi

Ankara

ABD'de kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Trump, Kick isimli oyun ve canlı yayın platformunda Adin Ross isimli yayıncının programına konuk oldu.

İsrail'in bu gece saldırıya uğrayacağına dair duyum aldığını ifade eden Trump, "Eğer ben başkan olsaydım kimse bunu konuşmazdı bile çünkü yüzde 100 böyle bir şey olmazdı." dedi.

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Heniyye suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan Tel Aviv'e misilleme tehdidi gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Türkiye, Bangladeş'te yaşanan son gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi
Sinop'ta sağanak sonrası bazı ev, iş yeri ve tarım arazilerini su bastı
İstanbul'da hastanede meydana gelen çökmeye ilişkin soruşturma başlatıldı
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin açıklama

Benzer haberler

İsrail ordusu, Ultra-Ortodoks Yahudileri askere almakta başarısız oldu

İsrail ordusu, Ultra-Ortodoks Yahudileri askere almakta başarısız oldu

Trump, İsrail'in bu gece saldırıya uğrayacağına dair duyum aldığını söyledi

İran Cumhurbaşkanı ile Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Tahran'da görüştü

ABD güçleri, Fırat nehrinin kıyısındaki üslerine 700 PKK/YPG'li terörist sevk etti

ABD güçleri, Fırat nehrinin kıyısındaki üslerine 700 PKK/YPG'li terörist sevk etti
ABD, Nijer'deki son askeri birliklerini de geri çekti

ABD, Nijer'deki son askeri birliklerini de geri çekti
Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayını yarına kadar belirlemesi bekleniyor

Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayını yarına kadar belirlemesi bekleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet