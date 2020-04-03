Trump ile aynı ortamda bulunacaklara Kovid-19 testi şartı getirildi
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile aynı ortamda bulunacak herkese yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırma şartı getirdi.
Washington
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Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in sağlığının korunması için gerekli adımların atıldığını vurguladı.
Deere açıklamada, "Bugünden itibaren, Trump ya da Pence ile yakın mesafede bulanacak herkes, Kovid-19 testi yaptıracak. Bu test ile belirti göstermeyen kişilerin virüsü Trump ya da Pence'e bulaştırma olasılığının azaltılması amaçlanıyor." ifadesini kullandı.
Gazeteciler söz konusu düzenlemeye dahil değil
Öte yandan Beyaz Saray muhabirlerine göre, söz konusu düzenleme gazetecilere uygulanmayacak.
Halihazırda, Trump'ın basın toplantılarına katılan gazetecileri kısıtlayan Beyaz Saray, basın odasındaki gazetecilerin Trump ve Pence ile belirli bir mesafeyi koruduğunu, bu nedenle de teste gerek olmadığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, 14 Mart'ta ve dün Kovid-19 testi yaptırmıştı, her iki testin de sonucu "negatif" çıkmıştı.
Başkan Yardımcısı Mike Pence ise ofisinde çalışan bir kişide virüs tespit edilmesinin ardından 21 Mart'ta test yaptırmış ve sonucun "negatif" olduğu açıklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.