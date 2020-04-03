Euro
7.23
Dolar
6.70
BIST 100
89,730.12
Altın
1,614.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Trump ile aynı ortamda bulunacaklara Kovid-19 testi şartı getirildi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile aynı ortamda bulunacak herkese yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırma şartı getirdi.

Dildar Baykan   | 03.04.2020
Trump ile aynı ortamda bulunacaklara Kovid-19 testi şartı getirildi Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ABD Başkanı Donald Trump ve  Başkan Yardımcısı Mike Pence'in sağlığının korunması için gerekli adımların atıldığını vurguladı. 

Deere açıklamada, "Bugünden itibaren, Trump ya da Pence ile yakın mesafede bulanacak herkes, Kovid-19 testi yaptıracak. Bu test ile belirti göstermeyen kişilerin virüsü Trump ya da Pence'e bulaştırma olasılığının azaltılması amaçlanıyor." ifadesini kullandı.

Gazeteciler söz konusu düzenlemeye dahil değil

Öte yandan Beyaz Saray muhabirlerine göre, söz konusu düzenleme gazetecilere uygulanmayacak.

Halihazırda, Trump'ın basın toplantılarına katılan gazetecileri kısıtlayan Beyaz Saray, basın odasındaki gazetecilerin Trump ve Pence ile belirli bir mesafeyi koruduğunu, bu nedenle de teste gerek olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Mart'ta ve dün Kovid-19 testi yaptırmıştı, her iki testin de sonucu "negatif" çıkmıştı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence ise ofisinde çalışan bir kişide virüs tespit edilmesinin ardından 21 Mart'ta test yaptırmış ve sonucun "negatif" olduğu açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı'ndan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemleri açıklaması
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro salgını küçümsemeye devam ediyor
Trump ile aynı ortamda bulunacaklara Kovid-19 testi şartı getirildi
IMF: Koronavirüs pandemisi benzeri görülmemiş bir ekonomik krize neden oldu
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Trump ile aynı ortamda bulunacaklara Kovid-19 testi şartı getirildi

Trump ile aynı ortamda bulunacaklara Kovid-19 testi şartı getirildi

IMF: Koronavirüs pandemisi benzeri görülmemiş bir ekonomik krize neden oldu

ABD ordusunda koronavirüs vaka sayısı 1648'e yükseldi

Ford, Avrupa fabrikalarında üretimin askıda kalma sürecini 4 Mayıs’a uzattı

Ford, Avrupa fabrikalarında üretimin askıda kalma sürecini 4 Mayıs’a uzattı
BM'den Mısır yönetimine 'Cezaevlerindeki mahkumların üçte birini serbest bırak' çağrısı

BM'den Mısır yönetimine 'Cezaevlerindeki mahkumların üçte birini serbest bırak' çağrısı
BM'den 'Terörist gruplar Kovid-19'dan istifade edebilir' uyarısı

BM'den 'Terörist gruplar Kovid-19'dan istifade edebilir' uyarısı