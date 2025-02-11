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Dünya

Trump, Hazine Bakanını Zelenskiy ile görüşmesi için Ukrayna'ya gönderiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'i, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi için Ukrayna'ya göndereceğini açıkladı.

İslam Doğru  | 11.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Trump, Hazine Bakanını Zelenskiy ile görüşmesi için Ukrayna'ya gönderiyor

New York

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

"Hazine Bakanı Scott Bessent'i Ukrayna'ya Başkan Zelenskiy ile görüşmeye gönderiyorum." ifadesini kullanan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yakında son bulacağını, bulması gerektiğini, çok fazla ölüm ve yıkım olduğunu belirtti.

Trump, "ABD, küresel olarak milyarlarca dolar harcadı, (karşılığında) gösterilecek çok az şey var. Amerika güçlü olduğunda, dünya barış içindedir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD medyasında, Bessent'in Ukrayna lideriyle yaptırımlar, nadir toprak mineralleri ve ABD fonlarının nereye gittiği konularını görüşmesinin beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, Başkan Yardımcısı JD Vance'in sözcüsü Fox News'e, Vance'in de 14 Şubat'ta Almanya'da başlayacak Münih Güvenlik Konferansı programı kapsamında Zelenskiy ile görüşeceği bilgisini teyit etti.

Trump, bugün Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un yakın zamanda Ukrayna'yı ziyaret edeceğini, kendisinin de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile "muhtemelen" bu hafta konuşacağını söylemişti.

ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce sona ermesi gerektiğini ve bunun için her iki ülkenin liderleriyle yakın zamanda görüşeceğini belirtmişti.

Münih'te yapılacak konferansa, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth de katılacak. Konferansta, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı en önemli gündem maddesi olacak.

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