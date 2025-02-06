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Dünya

Trump, hava trafik kontrolü için yeni bilgisayarlı sistemler tasarlayacaklarını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarındaki kazanın ardından Amerika'nın hava trafik kontrolü için yeni bilgisayarlı sistemlere ihtiyacının olduğunu söyledi.

Hakan Çopur  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Trump, hava trafik kontrolü için yeni bilgisayarlı sistemler tasarlayacaklarını söyledi

Washington

ABD Başkanı Trump, Washington'da düzenlenen "Ulusal Dua Kahvaltısı" etkinliğinde yaptığı konuşmada, 29 Ocak'taki kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Geçen hafta buradan sadece birkaç mil ötede, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında meydana gelen korkunç kazada 67 kişi hayatını kaybettiğinde ulusumuz korkunç bir trajediye tanık oldu. Halbuki uygun bir hava kontrol sistemine sahip olmalıydık." dedi.

ABD'nin hava kontrol sistemleri anlamında teknolojik açıdan eski ekipmanlara sahip olduğunu söyleyen Trump, "Bence yapacağımız şey şu; oturup kontrol kulelerimiz için yepyeni, karadaki bir sistemi uydu sistemine bağlayan harika ve yeni bilgisayarlı sistemler tasarlayacağız." şeklinde konuştu.

29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında askeri Black Hawk helikopterinin American Airlines'a ait bölgesel jetle çarpışması ve Potomac Nehri'ne düşmesi sonucu 67 kişi hayatını kaybetmişti.

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