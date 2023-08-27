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Dünya

Trump, Georgia'da sabıka fotoğrafının çekilmesinin ardından 7,1 milyon dolar bağış topladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde kendisi hakkında açılan davada sabıka fotoğrafının çekildiği 24 Ağustos'tan bu yana 2024 başkanlık seçimleri için 7,1 milyon dolar bağış topladı.

Dildar Baykan Atalay  | 27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
Trump, Georgia'da sabıka fotoğrafının çekilmesinin ardından 7,1 milyon dolar bağış topladı

Ankara

The Hill'in haberine göre, "2020 seçim sonuçlarına müdahale" gerekçesiyle Georgia'da hazırlanan iddianame kapsamında sabıka fotoğrafının çekilmesinin ardından Trump'ın 2024 seçim kampanyasındaki bağış miktarı açıklandı.

Trump, aday adaylığı için 24 Ağustos'tan bu yana 7,1 milyon dolar bağış topladı.

Öte yandan Georgia'daki iddianamenin açıklanmasının üzerinden geçen 3 haftada Trump'ın kampanyasına 20 milyon dolar bağış yapıldı.

Trump, Georgia'da sabıka fotoğrafının çekilmesinin ardından, en son 8 Ocak 2021'de paylaşım yaptığı sosyal medya platformu X'e geri dönmüştü.

Turmp'ın ilk paylaşımında, "Seçimlere müdahale. Asla teslim olmayın!" yazılı sabıka fotoğrafı ile bağış toplama sayfasına yönlendiren internet sitesinin linki yer almıştı.

Trump, "seçime müdahale" davası kapsamında Georgia'da teslim olmuştu

Trump, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında 24 Ağustos'ta teslim olmuştu.

Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump, yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrılmıştı.

Trump'ın teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekilmişti. Bu uygulama, ülke tarihinde bir ABD başkanı için ilk olma özelliğini taşıyor.

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