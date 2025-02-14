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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Trump, gelecek hafta ABD'li, Rus ve Ukraynalı yetkililerin Suudi Arabistan'da buluşacağını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li, Rus ve Ukraynalı yetkililerin gelecek hafta Suudi Arabistan'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik süreci görüşmek üzere bir araya geleceğini açıkladı.

Hakan Çopur  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Trump, gelecek hafta ABD'li, Rus ve Ukraynalı yetkililerin Suudi Arabistan'da buluşacağını söyledi

Washington

ABD Başkanı Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesine yönelik süreçle ilgili olarak ABD'li, Rus ve Ukraynalı yetkililerin gelecek hafta Suudi Arabistan'da bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

Görüşmeye ilişkin detaya girmeyen Trump, savaşın bir an önce bitmesi gerektiğini vurguladı.

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