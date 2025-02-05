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Dünya

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savundu

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yaşanılabilir bir ortamın kalmadığını belirterek, "Eğer doğru toprak parçasını bulabilirsek ve onlara gerçekten güzel yerler inşa edebilirsek bence bu Gazze'ye geri dönmekten çok daha iyi olur." dedi.

Hakan Çopur  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savundu

Washington

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının Gazze'ye ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Gazze'deki Filistinlilerin o bölgede yaşamalarının çok zor olduğu ve bu insanlar için Mısır ile Ürdün gibi komşu ülkelerde yeni yaşam alanlarının inşa edilmesi gerektiği şeklindeki söylemlerini yineledi.

"Gazze konusunda pek çok insandan farklı düşünüyorum. Bence iyi, yeni ve güzel bir toprak parçası alsınlar ve biz de birilerinin gerekli parayı koyup orayı inşa etmesini, güzelleştirmesini ve yaşanabilir hale getirmesini sağlayalım." diyen Trump, Gazze'deki koşulların "yaşanabilir" olmadığını ifade etti.

"Doğru bir toprak parçası, Gazze'ye dönmekten iyidir"

Trump, Gazze'deki fiziksel durumu, "Orada nasıl kalmak isterler bilmiyorum. Burası tam bir yıkım alanı." ifadesiyle tanımlayarak, "Eğer doğru toprak parçasını bulabilirsek ve onlara gerçekten güzel yerler inşa edebilirsek bence bu Gazze'ye geri dönmekten çok daha iyi olur." dedi.

Trump, Gazze'deki Filistinlilerin gidecek başka yerleri olmadığı için Gazze'ye mecburen döndüklerini savunarak şunları kaydetti:

"Eğer bir fırsatları olsaydı... Şu anda başka alternatifleri yok. Yani, alternatifleri olmadığı için oradalar. Şu anda ellerinde büyük bir moloz yığını var. Fotoğrafları gördünüz mü? Kim böyle yaşayabilir ki? Ayrıca çok tehlikeli; her yerde ateş ve bombalama var, her iki tarafta da var. Bence bir seçenekleri olsaydı Gazze'den ayrılmayı isterlerdi. Şu anda başka seçenekleri yok. Ne yapacaklar ki? Gazze'ye geri dönmek zorundalar."

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