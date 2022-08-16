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Dünya

Trump, evine yapılan FBI baskınında pasaportlarının 'çalındığını' savundu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida’daki malikanesine 8 Ağustos’ta Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan baskında pasaportlarının “çalındığını” öne sürdü.

Islam Doğru   | 16.08.2022
Trump, evine yapılan FBI baskınında pasaportlarının 'çalındığını' savundu

New York

Trump, “Truth Social” adlı sosyal medya hesabından, "Vay! FBI tarafından Mar-a-Lago’ya yapılan baskında (birinin tarihi geçmiş) üç pasaportum çalındı." ifadelerini paylaştı.

Baskınının siyasi olduğunu savunan Trump, paylaşımında, "Bu, ülkemizde daha önce görülmemiş düzeyde siyasi rakibe yapılan bir saldırıdır. Üçüncü dünya." nitelemelerine yer verdi.

Trump’ın muhtemelen ABD vatandaşlarına verilen normal lacivert pasaport ile başkanlığı döneminde aldığı kırmızı resmi pasaport ve siyah diplomatik pasaporta sahip olduğu yorumları yapıldı.

Trump’ın, pasaportları olmadan yurt dışına çıkamayacağına da işaret edildi.​​​​​​​

Trump'ın evine yapılan FBI baskını

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida’da bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı FBI ajanları tarafından düzenlenen baskınla aranmıştı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu, milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmedi." ifadeleriyle baskına tepki göstermişti.

Yaklaşık 40 FBI ajanının 9 saatten fazla süren aramasında Trump’ın özel kasasına girildiği kaydedilmiş, Mar-a-Lago’dan 10'dan fazla kutu kanıt toplandığı haberlere yansımıştı.

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