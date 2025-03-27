Trump, bir gazetecinin Yemen savaş planları grubuna eklenmesinin saldırıları etkilemediğini belirtti
ABD Başkanı Donald Trump, bir gazetecinin Yemen savaş planlarının konuşulduğu Signal grubuna yanlışlıkla dahil edilmesinin Husilere yönelik saldırılara hiçbir etkisinin olmadığını kaydederek, "Bunun bize hiçbir zararı olmadı." dedi.
Washington
ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te ithal otomobillere getirilecek gümrük vergileriyle ilgili açıklama yaptı, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Trump, The Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg'in Yemen savaş planlarının konuşulduğu Signal grubuna eklenmesi konusunda, "Bunun bize hiçbir zararı olmadı. Çünkü saldırı, o gece inanılmaz derecede başarılıydı." dedi.
Söz konusu olayın detaylarını araştırdıklarını kaydeden Trump, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un Goldberg'in gruba eklenmesi konusunda sorumluluğu üstlendiğini hatırlattı.
Amerikan medyasında olayın abartıldığını savunan ABD Başkanı, "Bu bir cadı avı." değerlendirmesini yaptı.
Yemen'de Husilere yönelik saldırıların devam edeceği mesajını veren Trump, "Saldırılar çok başarılı oldu, hatta beklentilerimizin bile ötesine geçti. Bunu uzun süre devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.
Husilerin bu saldırılardan sonra "artık barış istediklerini" söylediklerini aktaran Trump, bu saldırıların aslında eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde yapılması gerektiğini savundu.
Sinyal uygulamasının, sorunlu bir platform olduğunu ve anlatıldığı kadar iyi olmayabileceğini vurgulayan Trump, bununla birlikte bu uygulamanın yaygın şekilde kullanıldığına dikkat çekti.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü, Yemen saldırısı grubuna gazeteciyi eklemenin "hata" olduğunu kabul etti
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Tulsi Gabbard, söz konusu Signal grubundaki içeriklerin "samimi ve hassas" olduğunu belirterek, ancak üst düzey ulusal güvenlik ekibi arasında "hiçbir gizli bilginin paylaşılmadığını" savundu.
ABD'li istihbarat şefi, "Husilere yönelik saldırılar ve saldırının etkileri hakkında politika tartışması yapan üst düzey ulusal güvenlik ilkeleriyle yapılan bir Signal sohbetine bir muhabirin yanlışlıkla eklenmesi bir hataydı." şeklinde konuştu.
Gabbard, ayrıca, "Paylaşılan hiçbir kaynak, yöntem, yer ya da savaş planı yoktu. Bu bölgedeki yabancı ortaklara verilen güncellemelerle birlikte ulusal güvenlik kabinesine sağlanan standart bir güncellemeydi." ifadesini kullandı.
Gabbard, Signal mesajlaşma uygulamasının devlet tarafından verilen cihazlarda, onaylı bir uçtan uca şifrelenmiş mesajlaşma platformu olarak önceden yüklenmiş olarak geldiğini sözlerine ekledi.
ABD'li gazetecinin savaş planlarının konuşulduğu gruba eklenmesi
ABD'li gazeteci Goldberg, yanlışlıkla Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu bir mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.
Goldberg, dün "Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, kendisinin önce ulusal güvenlik yetkililerinin yer aldığı bir Signal grubuna eklendiğini, daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda, Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın 11 Mart'ta Signal'de kendisiyle bağlantı kurduğunu ve iki gün sonra Yemen'deki Husilere karşı saldırıları tartıştıkları "Houthi PC Küçük Grubu" adlı bir mesajlaşma zincire katılmaya davet edildiğini belirten Goldberg, yazısında, "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı." ifadelerini kullanmıştı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes ise olayı teyit etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, "Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok." yanıtını vermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.