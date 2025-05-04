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Dünya

Trump, Beyaz Saray'ın sosyal medya paylaşımında yıldız savaşçısı olarak resmedildi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın sosyal medya paylaşımında, Star Wars (Yıldız Savaşları) filmindeki savaşçı karakterlere benzetildi.

Mücahit Oktay  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Trump, Beyaz Saray'ın sosyal medya paylaşımında yıldız savaşçısı olarak resmedildi

New York

Beyaz Saray'ın X hesabından, ülkede gayri resmi olarak kutlanan Yıldız Savaşları Günü nedeniyle yapılan paylaşımda, Trump, Yıldız Savaşları filmlerini anımsatan bir film posterindeki baş kahraman olarak gösterildi.

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Söz konusu paylaşımda Trump, ışın kılıcı kullanan bir Sith (kötülüğün temsilcisi) avcısı olarak resmedildi.

78 yaşındaki ABD Başkanı, zemini Amerikan bayraklarıyla ve ABD'nin sembolü olan iki kel kartal figürüyle süslenen yapay zeka destekli posterde, güçlü ve kaslarıyla dikkat çekti.

Posterin altındaki paylaşımda, "Sith krallarını, katilleri, uyuşturucu baronlarını, tehlikeli mahkumları ve bilinen MS-13 çetesi üyelerini galaksimize geri getirmek için çok sıkı bir şekilde mücadele eden radikal solcu çılgınlar dahil, herkese Mutlu 4 Mayıslar." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ABD ordusu da X üzerinden yaptığı paylaşımda, elinde ışın kılıcıyla savaşan Amerikan askerlerinin görseline yer verdi.

Görselin altında yapılan açıklamada, "Bilinen ve bilinmeyen her galakside hiçbir güç, bizim disiplinimiz, gücümüz ve hassasiyetimizle rekabet edemez. Sadece dünyayı savunmuyoruz, geleceği koruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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