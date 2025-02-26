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Dünya

Trump, Beyaz Saray'da kabine üyeleriyle dua ederek başladığı ilk kabine toplantısında konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy cuma günü gelecek, bu artık kesinleşti ve bir anlaşma imzalayacağız. Bu, çok büyük bir anlaşma olacak." dedi.

Hakan Çopur  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Trump, Beyaz Saray'da kabine üyeleriyle dua ederek başladığı ilk kabine toplantısında konuştu

Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve dua ile başlayan ilk kabine toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, konuşmasının başında, Rusya ve Ukrayna ile önemli görüşmeler yaptığını kaydederek, "Devlet Başkanı Zelenskiy cuma günü gelecek, bu artık kesinleşti ve bir anlaşma imzalayacağız, bu çok büyük bir anlaşma olacak. Biz Ukrayna’da 350 milyar dolar harcadık, Avrupa 100 milyar dolar harcadı. Onlar paralarını geri aldı, biz ise almadık. Biz almaya hakkımız olan şeyi almak istiyoruz." dedi.

"ABD olarak Çin, Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu ile iyi ilişkilerimiz olacak." diyen Trump, Gazze’de ateşkesin devamı konusunda, "Bu konuda ne yapacağına İsrail'in karar vermesi gerekecek." ifadesini kullandı.

Trump, "Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu. Amacı buydu ve bu konuda iyi iş çıkardılar. Ama şimdi ben başkanım, misilleme yapamazlar." diye konuştu.

Donald Trump, Rusya’ya yaptırımların kaldırılması konusunda da "Şu an anlaşmaların bir parçası değil, önce bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı görmek istiyorum. Sonra yapacağız." dedi.

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