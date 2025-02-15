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Dünya

Trump, ateşkes anlaşmasıyla ilgili "son tarih" konusunda İsrail'in kararına uyacak

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın aralarında bir ABD'linin de bulunduğu 3 esiri serbest bırakmasının ardından, ateşkes anlaşmasının devamıyla ilgili İsrail'in vereceği karara uyacaklarını açıkladı.

Hakan Çopur  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Trump, ateşkes anlaşmasıyla ilgili "son tarih" konusunda İsrail'in kararına uyacak Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington

ABD Başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundan Gazze ile ilgili açıklama yaptı.

Hamas'a kalan tüm esirleri serbest bırakması için verdiği sürenin bugün dolmasından önce Hamas'ın 3 esiri serbest bıraktığına dikkati çeken Trump, ABD'nin ateşkesin devamı konusunda İsrail'in kararını destekleyeceğini belirtti.

Trump, "İsrail şimdi, tüm esirlerin serbest bırakılması için koyduğu bugün saat 12.00'de sona erecek tarih konusunda ne yapacağına karar vermek zorunda kalacak. ABD onların aldığı kararı destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın aralarında bir ABD vatandaşının da bulunduğu 3 esiri serbest bırakmasıyla ilgili olarak Trump, "İyi durumda görünüyorlar. Bu, geçen hafta hiçbir esiri serbest bırakmayacaklarına dair yaptıkları açıklamadan farklı bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu hafta başında Trump, Gazze Şeridi'ndeki tüm esirlerin Cumartesi günü 12.00'ye kadar serbest bırakılmaması halinde İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin iptal edilmesini önermişti.

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