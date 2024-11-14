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Dünya

Trump, Adalet Bakanlığına Cumhuriyetçi Kongre üyesi Matt Gaetz'i aday gösterdi

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Adalet Bakanlığına, Florida'dan Kongre üyesi Matt Gaetz'i aday gösterdiğini açıkladı.

Mücahit Oktay  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Trump, Adalet Bakanlığına Cumhuriyetçi Kongre üyesi Matt Gaetz'i aday gösterdi

Washington

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın ekibi tarafından Truth Social adlı platforma yapılan resmi açıklamaya göre, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Gaetz, Senato'dan onay alması durumunda, yeni kabinede Adalet Bakanlığı koltuğuna oturacak.

Trump, açıklamasında, "Florida'dan Kongre Üyesi Matt Gaetz'in ABD Başsavcısı olarak aday gösterildiğini duyurmaktan büyük onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

42 yaşındaki Gaetz'den övgüyle bahseden Trump, "Matt, Adalet Bakanlığında acilen ihtiyaç duyulan reformu gerçekleştirmeye odaklanmasıyla Kongre'de kendini gösteren, William&Mary Hukuk Fakültesinde eğitim almış, son derece yetenekli ve azimli bir avukattır." ifadesine yer verdi.

Trump, Gaetz'in yeni Adalet Bakanı olarak ABD'nin sınırlarını koruyacağını, suç örgütlerini ortadan kaldıracağını ve Amerikan halkının Bakanlığa olan inanç ve güvenini yeniden sağlayacağını belirtti.

Donald Trump ayrıca Gaetz'in Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nde, Demokrat hükümetin Adalet Bakanlığının bazı icraatlarının denetlenmesi ve sorgulanmasında üstlendiği görevle ilgili de takdirlerini ifade etti.

Senato tarafından onaylanması halinde Gaetz, Demokratların Adalet Bakanı Merrick Garland’ın yerini alacak.

Gaetz hakkında, "cinsel tacizde bulunup bulunmadığı veya yasa dışı uyuşturucu kullanıp kullanmadığı konusunda" Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nde daha önce görüşülen bir soruşturma bulunuyor.

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