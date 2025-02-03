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Dünya

Trump, ABD'nin yardımlarına karşılık Ukrayna'dan nadir toprak elementleri istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya yaptıkları askeri ve diğer yardımların devasa miktarlara ulaştığını ve buna karşılık olarak, bu ülkeden nadir toprak elementleri almak istediklerini söyledi.

Hakan Çopur  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Trump, ABD'nin yardımlarına karşılık Ukrayna'dan nadir toprak elementleri istiyor

Washington

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini kaydeden Trump, verdikleri milyonlarca dolarlık desteği hatırlatarak bu konuda Kiev yönetimiyle görüşmeler yaptıklarını belirtti.

ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda bunun bir karşılığının olması gerektiğini vurgulayan Trump, şöyle konuştu:

"Şu anda onlarla bazı anlaşmalar üzerinde çalışıyoruz. Onlara sağladığımız bazı garantiler var. Ukrayna'da çok değerli nadir toprak elementleri olduğunu söylüyoruz. Biz garanti olarak ne koyduysak onu istiyoruz. Bu yüzden Ukrayna'yla, onlara sağladığımız şeyleri, nadir toprak elementleri karşılığında güvence altına alacakları bir anlaşma yapmayı düşünüyoruz."

ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesi gerektiğini ve bunun için her iki ülkenin liderleriyle yakın zamanda görüşeceğini belirtmişti.

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