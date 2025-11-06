Dolar
42.11
Euro
48.74
Altın
3,986.40
ETH/USDT
3,313.40
BTC/USDT
101,368.00
BIST 100
11,073.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, ABD'deki zayıflama ilaçlarının fiyatlarını düşürecek anlaşmayı duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, "Eli Lilly" ve "Novo Nordisk" adlı ilaç üreticisi firmalarla yaptıkları yeni anlaşmayla, ülkedeki zayıflama ilaçlarının fiyatlarını kayda değer ölçüde düşüreceklerini açıkladı.

Hakan Çopur  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Trump, ABD'deki zayıflama ilaçlarının fiyatlarını düşürecek anlaşmayı duyurdu

Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, zayıflama ilaçları üreten iki büyük şirketle yaptıkları anlaşmaları kamuoyuna duyurdu.

Trump, ABD'de ilaç fiyatlarını düşürmenin daha önce hayal bile edilemeyen bir durum olduğunu, ancak kendi yönetiminde bunu başarmalarından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu ilaçların başka ülkelere kıyasla ABD'de katbekat yüksek olduğunu vurgulayan Trump, yeni anlaşmayla yaygın kullanılan bazı ilaç fiyatlarının 50 dolara kadar düşeceğini söyledi.

Söz konusu ilaçların daha çok düşük ve orta gelirli vatandaşlarca kullanıldığını, ancak bu kişilerin ilaçlara erişmelerinin çok zor olduğunu dile getiren Trump, milyonlarca Amerikalının artık daha kolay şekilde zayıflama ilaçlarına erişebileceğini anlattı.

Oval Ofis'te bayılan kişiye ilk müdahale Dr. Öz'den

Oval Ofis'te Eli Lilly Üst Yöneticisi (CEO) David Ricks konuşmasını yaparken, salonda bulunan Novo Nordisk yöneticisi Gordon Findlay'in aniden fenalaştığı anlar kameralara yansıdı.

Bilincini kaybeden Findlay yere doğru düşerken hızlı davranan Dr. Mehmet Öz, söz konusu kişiyi yere düşmeden yakalayarak hafifçe yere doğru yatırdı.

Dr. Öz'ün bayılan kişiye ilk müdahaleyi yaptığı anlarda Beyaz Saray yetkilileri canlı yayını aniden keserek Oval Ofis'teki tüm basın mensuplarını hızlıca salondan çıkardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri yarın hak sahiplerine teslim edilecek
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 930 deprem konutunun hak sahipleri belirlendi
Marmaris'te ortaokul öğrencilerinden Gazze'ye turna kuşuyla barış mesajı

Benzer haberler

Trump, ABD'deki zayıflama ilaçlarının fiyatlarını düşürecek anlaşmayı duyurdu

Trump, ABD'deki zayıflama ilaçlarının fiyatlarını düşürecek anlaşmayı duyurdu

ABD'de duyurulan işten çıkarma sayısı 22 yılın en yüksek ekim ayı seviyesinde

Mamdani'nin seçim başarısı Demokrat Parti içinde "yenilikçiliğe" doğru değişime işaret ediyor

Kremlin: ABD, Putin'in nükleer denemelerin hazırlıklarıyla ilgili talimatına tepki vermedi

Kremlin: ABD, Putin'in nükleer denemelerin hazırlıklarıyla ilgili talimatına tepki vermedi
Beyaz Saray'da üzerinde "Oval Ofis" yazılı kağıt "tabela"ya Demokratlar tepki gösterdi

Beyaz Saray'da üzerinde "Oval Ofis" yazılı kağıt "tabela"ya Demokratlar tepki gösterdi
ABD'de gözaltındaki Türk bilim insanı Dölek'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi

ABD'de gözaltındaki Türk bilim insanı Dölek'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet