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Dünya

Trump, 6 Ocak Soruşturma Komitesinin ifade çağrısına mektupla karşılık verdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisini ifade vermeye çağırma kararı alan Temsilciler Meclisi 6 Ocak Soruşturma Komitesine dün internet üzerinden 14 sayfalık mektupla karşılık verdi.

İslam Doğru   | 14.10.2022
Trump, 6 Ocak Soruşturma Komitesinin ifade çağrısına mektupla karşılık verdi

New York

Komite Başkanı Bennie Thompson'a hitaben "Barışçıl ve vatansever bir şekilde" başlığıyla yazılan mektupta Trump'ın, Komitenin ifade çağrısına yönelik herhangi bir yanıt vermemesi, bunun yerine 2020 Başkanlık seçimlerinin çalındığı yönündeki iddialarını dile getirmesi dikkati çekti.

Trump, 13 Ekim tarihli mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Bu mektup, bir çoğunun saçmalık ve cadı avı olarak gördüğü ve yüz milyonlarca doların harcandığı şeylere öfkemizi, hayal kırıklığımızı ve şikayetimizi ifade etmek için yazıldı. Bunlarla birlikte güçlü ve kesin taleplere rağmen 2020 Başkanlık seçimleri sırasında gerçekleşen kitlesel seçim sahtekarlığını incelemek için kısa bir an bile harcanmadı ve Amerikan vatandaşları olarak bu sahtekarlıkları protesto etmek isteyenler hedef alındı."

Trump, mektubun sonunda, Komite üyelerini "seçim sahtekarlıklarını gerçekleştirenlerin yerine, bunu anayasal hak olarak sorgulayan Amerikan vatanseverlerin peşinden gitmekle" eleştirerek, "Bu ülkenin insanları, kanun önünde eşit olmayan adaleti ve bazıları için olan özgürlüğü savunmayacak. Seçim günü geliyor. Yüzyılın suçu konusunda cevap talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Washington'da 6 Ocak 2021'de yapılan gösterilerden fotoğrafların da eklendiği mektuptaki imzanın altında Georgia, Michigan, Arizona, Wisconsin ve Pennsylvania eyaletlerinde seçimler sırasında meydana geldiği savunulan usulsüzlüklerin madde madde sıralandığı görüldü.

Mektubun resmi bir cevap niteliği taşımadığı belirtiliyor

Temsilciler Meclisi Özel Komitesinin dün oylamayla aldığı karardan sonra Trump'a henüz ifade vermesi için resmi olarak celp göndermediği, bu nedenle Trump'ın paylaştığı mektubun resmi cevap niteliği taşımadığı kaydediliyor.

Trump'a gönderilecek resmi mahkeme celbinin, Komitenin ifade verme sırasında tartışmak istediği konuların listesi ve bu konularda yapılacak savunmada ilgili belgelerin dökümü ile kanıtların teslimini içermesi gerekiyor.

Komite, eski ABD Başkanı Trump'ı ifadeye çağırmıştı

6 Ocak 2021 Kongre baskını olaylarını araştırmak için Temsilciler Meclisinde kurulan 6 Ocak Soruşturma Komitesi, dünkü oturumunda eski ABD Başkanı Donald Trump'ı ifadeye çağırmıştı.

Oturumdaki oylamada, 9 Komite üyesinin tamamı, Trump'ın ifadeye çağrılmasına yönelik teklife "evet" oyu vermiş, Komite Başkanı Bennie Thompson, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Trump, 6 Ocak'ta olan hikayenin merkezindeki insandı. Bu nedenle de ondan dinlemek istiyoruz." demişti.

Trump'ın Temsilciler Meclisi Özel Komitesine ifadeye çağrılmasının, eski başkan için yeni bir hukuki savaş anlamına gelebileceği, söz konusu celbi engellemek için mahkemeye başvuracağı değerlendirmesi yapılıyor.

Kongredeki komitelerin ifade çağrısına icabet etmemek yasal olarak suç sayılıyor.

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