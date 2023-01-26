Dolar
18.81
Euro
20.50
Altın
1,934.74
ETH/USDT
1,612.20
BTC/USDT
23,093.00
BIST 100
5,274.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump 2 yıllık yasağın ardından sosyal medyaya dönüyor

Meta, Trump’ın Facebook ve Instagram hesaplarının tekrar aktif hale getirileceğini duyurdu.

Çağla Güngör   | 26.01.2023
Trump 2 yıllık yasağın ardından sosyal medyaya dönüyor

Ankara

Facebook’un sahibi teknoloji şirketi Meta, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, Facebook ve Instagram hesaplarını tekrar aktif hale getireceğini açıkladı.

Meta, 2024 başkanlık seçimlerine tekrar aday olan Trump’ın hesaplarının "gelecek haftalarda" eski haline getirileceğini bildirdi.

Meta Küresel İlişkilerden Sorumlu Başkanı Nick Clegg, şirketin internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Halk, politikacıların -iyi ya da kötü- söylediklerini duyabilmeli ki sandıkta bilinçli seçimler yapabilsin.” ifadesini kullandı.

Clegg, Trump’ın daha fazla ihlal edici içerik yayınlaması durumunda, içeriğin kaldırılacağını ve hesabının, ihlalin ciddiyetine bağlı olarak, 1 ay ile 2 yıl arasında askıya alınacağını belirtti.

Ayrıca platformda Trump için yeni kuralların olacağını ifade eden Clegg, açık bir risk durumunda müdahale edileceğini ve suçun tekrarı durumunda Trump’ın daha yüksek cezalarla karşı karşıya olacağını kaydetti.

"Başka birinin başına bir daha böyle bir şey gelmesin"

Donald Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, “Favori başkanınızı platformdan kaldırdığından bu yana milyarlarca dolar kaybeden Facebook, az önce hesabımı yeniden açacağını duyurdu. Görevdeki bir başkanın ya da ceza almayı hak etmeyen başka birinin başına bir daha böyle bir şey gelmesin!" ifadelerini kullandı.

Trump'ın, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından "baskını teşvik ettiği" gerekçesiyle tamamen kapatılmış, bunun üzerine Trump, Truth Social'ı kurmuştu.​​​​​​​

Karar, ifade özgürlüğünü engellediği iddiasıyla ABD'de tartışmalara neden olurken Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra Trump'ın kapatılan hesabını açmıştı.

Trump, 2024 başkanlık seçimlerine tekrar aday olduğunu ilan etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde sıcaklık düşecek, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve kar görülecek
Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 183 milyar doların üzerinde yatırım yaptık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaralanan Filistinli kardeşleri kabul etti
Bursa'daki terör saldırısının 4 sanığı için 913'er yıla kadar hapis istemi

Benzer haberler

Trump 2 yıllık yasağın ardından sosyal medyaya dönüyor

Trump 2 yıllık yasağın ardından sosyal medyaya dönüyor

Elon Musk, hakkında açılan davada ifadesini tamamladı

AA'dan Twitter'da İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin anket

Elon Musk, tweetleri ile Tesla hisse fiyatı hareketleri arasında bir bağlantı olmadığını savundu

Elon Musk, tweetleri ile Tesla hisse fiyatı hareketleri arasında bir bağlantı olmadığını savundu
Trump, Cumhuriyetçilerin önseçim anketinde potansiyel rakibinin 17 puan önünde çıktı

Trump, Cumhuriyetçilerin önseçim anketinde potansiyel rakibinin 17 puan önünde çıktı
ABD'de Trump Şirketler Grubuna vergi kaçakçılığından 1,6 milyon dolar para cezası

ABD'de Trump Şirketler Grubuna vergi kaçakçılığından 1,6 milyon dolar para cezası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet