Dolar
36.42
Euro
38.25
Altın
2,891.26
ETH/USDT
2,275.80
BTC/USDT
90,220.00
BIST 100
9,911.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde “Büyükelçiler ile İftar” programında konuşuyor.
logo
Dünya

Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre hitabını salı akşamı yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, 2. kez başkan seçildikten sonraki ilk Kongre konuşmasını, yerel saatle salı akşamı 21.00'de (TSİ 05:00) gerçekleştirecek.

Hakan Çopur  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre hitabını salı akşamı yapacak

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump, salı akşamı Kongre'deki ortak oturumda ana gündem maddelerine ilişkin görüşlerini paylaşacak.

20 Ocak günü başkanlık koltuğuna oturan Trump, başkan olduktan yaklaşık 6 hafta sonra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin beraber katılacağı oturumda Amerikan halkına hitap edecek.

Konuşma, yerel saatle salı akşamı 21.00'de (TSİ 05:00) başlayacak.

Trump'ın 2. başkanlık döneminin ilk haftalarına, büyük oranda sınır güvenliği ile ilgili gelişmeler, enflasyonla mücadele, yönetimin federal hükümeti önemli ölçüde yeniden biçimlendirmesi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki ateşkes gibi başlıklar damgasını vurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Güler: (Terör örgütüne yönelik silah bırakma çağrısı) Sürecin sabote edilmesine asla müsaade edilmeyecek
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ramazan etkinlikleri üçüncü gününde yoğun katılımla sürdü

Benzer haberler

Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre hitabını salı akşamı yapacak

Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre hitabını salı akşamı yapacak

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, bölge ziyaretini erteledi

ABD'de Minnesota Valisi Walz, 2028'de başkanlığa aday olabileceği sinyalini verdi

ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı

ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı
Anket: Amerikalıların yarısından fazlası, Trump'ın başkanlık performansından memnun değil

Anket: Amerikalıların yarısından fazlası, Trump'ın başkanlık performansından memnun değil
Trump-Zelenskiy gerilimi: Kritik mineraller neden önemli?

Trump-Zelenskiy gerilimi: Kritik mineraller neden önemli?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet