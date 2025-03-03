Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre hitabını salı akşamı yapacak
ABD Başkanı Donald Trump, 2. kez başkan seçildikten sonraki ilk Kongre konuşmasını, yerel saatle salı akşamı 21.00'de (TSİ 05:00) gerçekleştirecek.
Washington
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump, salı akşamı Kongre'deki ortak oturumda ana gündem maddelerine ilişkin görüşlerini paylaşacak.
20 Ocak günü başkanlık koltuğuna oturan Trump, başkan olduktan yaklaşık 6 hafta sonra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin beraber katılacağı oturumda Amerikan halkına hitap edecek.
Konuşma, yerel saatle salı akşamı 21.00'de (TSİ 05:00) başlayacak.
Trump'ın 2. başkanlık döneminin ilk haftalarına, büyük oranda sınır güvenliği ile ilgili gelişmeler, enflasyonla mücadele, yönetimin federal hükümeti önemli ölçüde yeniden biçimlendirmesi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki ateşkes gibi başlıklar damgasını vurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.