Dolar
40.83
Euro
47.92
Altın
3,333.61
ETH/USDT
4,510.30
BTC/USDT
117,931.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

TotalEnergies'in Güney Afrika kıyıları açıklarında petrol ve doğal gaz arama ruhsatı iptal edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Yüksek Mahkeme, Fransız şirketi TotalEnergies'in ülkenin güneybatı kıyıları açıklarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri için aldığı hidrokarbon arama ruhsatını iptal etti.

Murat Özgür Güvendik  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
TotalEnergies'in Güney Afrika kıyıları açıklarında petrol ve doğal gaz arama ruhsatı iptal edildi

Cape Town

Güney Afrikalı çevre örgütleri "Natural Justice" ve "Green Connection"ın, TotalEnergies'in Cape Town ile Agulhas Burnu arasındaki kıyı şeridinin açıklarında yaklaşık 10 bin kilometrekarelik alanda hidrokarbon arama ruhsatının iptali talebiyle açtığı dava Batı Cape Yüksek Mahkemesinde görüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, hidrokarbon arama faaliyetlerinin çevresel etkilerin gerektiği şekilde değerlendirilmemesi ve olası petrol sızıntısı riskleri konusunda kıyı bölgesinde yaşayan yerel halkın yeterince bilgilendirilmemesi nedeniyle ruhsatın iptaline karar verildiği bildirildi.

Green Connection'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bu dava, tüm Güney Afrikalılar için ve hatta etkilenebilecek komşularımız için önemli bir zafer. Projelere ciddi çevresel ve sosyal riskler taşıdığında ne beklenmesi gerektiği konusunda net bir mesaj veriyor." ifadeleri kullanıldı.

Güney Afrika kıyılarında hidrokarbon faaliyetleri

Maden Kaynakları ve Enerji Bakanlığı, 2023'te TotalEnergies'e ülkenin güneybatı kıyılarındaki 10 bin kilometrekarelik bir alanda en fazla 5 keşif kuyusu ile sınırlı olacak şekilde hidrokarbon arama ruhsatı vermişti.

Güney Afrika mahkemesi daha önce 2022'de, Shell'in Doğu Cape açıklarında yürüttüğü sismik araştırma faaliyetlerinin, bölgedeki deniz canlılarının yaşam alanlarını tehdit ettiğine dair güçlü kanıtlar olduğu gerekçesiyle durdurulması kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sındırgı’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Balıkesir'de depremin şiddetini ve yaşanan paniği gösteren yeni görüntülere ulaşıldı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "yapay et" iddialarına yanıt verdi
Polis memuru, dolandırıcılık yöntemlerini kitap haline getirdi
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

TotalEnergies'in Güney Afrika kıyıları açıklarında petrol ve doğal gaz arama ruhsatı iptal edildi

TotalEnergies'in Güney Afrika kıyıları açıklarında petrol ve doğal gaz arama ruhsatı iptal edildi

ABD'nin gümrük tarife zammı, Güney Afrika'yı yeni pazar arayışına zorluyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet