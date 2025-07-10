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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Tony Blair Enstitüsünden iki yetkilinin, Gazze'nin "canlandırılması" projesinde rol aldığı iddia edildi

İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair tarafından kurulan Tony Blair Enstitüsünden (TBI) iki yetkilinin, Gazze'nin çatışma sonrası yeniden inşasını "Trump Rivierası" fikriyle "canlandırmayı" öngören bir projede rol oynadığı ileri sürüldü.

Sercan İrkin  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Tony Blair Enstitüsünden iki yetkilinin, Gazze'nin "canlandırılması" projesinde rol aldığı iddia edildi Fotoğraf: Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini/AA

İstanbul

Financial Times (FT) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, "Trump Rivierası" fikriyle şekillenen Gazze'nin gelişen bir ticaret merkezi olarak tasarlanmasını öngören plan, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle paylaşıldı.

İsrailli iş insanlarının öncülüğünde hazırlanan ve ABD merkezli danışmanlık firması Boston Consulting Group'un (BCG) finansal model sağladığı planda, Gazze'nin yapay adalarla turizme açılması, kripto paraların kullanıldığı ticaret ortamının kurulması, Gazze'yi Hindistan-Orta Doğu-Avrupa ekonomik koridoruna bağlayacak bir liman inşası ve düşük vergi oranları uygulanması gibi projelerin yer aldığı belirtildi.

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Kaynaklar, mesajlaşma grubunda TBI'den iki yetkilinin bulunduğunu ve bu yetkililerin "Gazze Ekonomik Planı" başlıklı bir belgeyi, grup üyeleriyle paylaştığını iddia etti.

TBI yetkilisi tarafından paylaşılan belgede, Gazze'deki çatışmanın bölgenin yeniden inşası için "yüzyılda bir karşılaşılabilecek bir fırsat yarattığı" kaydedildi.

Planı hazırlayan İsrailli iş insanları arasında yatırımcı Liran Tancman ve Michael Eisenberg'ün bulunduğu belirtilen haberde, Gazze'de yaşayan 500 bin Filistinlinin 9 bin dolar karşılığında bölgeyi terk etmesinin sağlanması önerisi de uluslararası çevrelerde "zorla nüfus değiştirme" olarak değerlendirilerek yoğun eleştiri aldı.

TBI'nin açıklaması

İddialara cevap veren TBI sözcüsü, "Söz konusu sunum BCG'ye aitti, TBI bu sunumun hazırlanmasına dahil olmadı veya içeriğine hiçbir katkı sunmadı." ifadesini kullandı.

Sözcü, Financial Times'ın sunduğu deliller üzerine, yetkililerin "yalnızca dinleme amacıyla" yazışma grubunda bulunduğunu belirterek "TBI'nin bu grubun ne üzerine çalıştığından habersiz olduğunu ya da planların tartışıldığı görüşmelere katılmadığını hiçbir zaman söylemedik." dedi.

TBI sözcüsü "TBI kesinlikle kendi iç belgesini BCG çalışması için sunmamıştır." diye konuştu.

Financial Times (FT) gazetesi, 6 Temmuz'da BCG'nin, yüzlerce Filistinlinin öldürüldüğü İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) girişimini geliştirmek için milyonlarca dolarlık sözleşme imzaladığı ve Gazze'deki Filistinlileri "yeniden yerleştirme" planını modellediğini ortaya çıkarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Şubat'ta paylaştığı yapay zekayla hazırlanmış videoda, Gazze Şeridi'ni tatil kentine çevrilmiş, kendisini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da burada "tatil yapıyor" gibi göstermişti.

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