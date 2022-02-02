Dolar
13.46
Euro
15.19
Altın
1,801.02
ETH/USDT
2,768.90
BTC/USDT
38,497.00
BIST 100
2,019.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eren Kış-18 Hakkari-Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı. VTR
logo
Dünya

Tonga'da yanardağ ve tsunami felaketinden sonra Kovid-19 kısıtlaması uygulanıyor

Pasifik ülkelerinden Tonga'da, meydana gelen yanardağ patlaması ve tsunaminin ardından farklı ülkelerden gönderilen yardımları taşıyan 2 liman personelinde, Kovid-19 tespit edilmesi üzerine ülkede "sokağa çıkma yasağı" ilan edildi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 02.02.2022
Tonga'da yanardağ ve tsunami felaketinden sonra Kovid-19 kısıtlaması uygulanıyor

Wellington

Tonga Başbakanı Siaosi Sovaleni, 15 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlaması ve tsunaminin ardından birçok ülkeden yardımlar gönderildiğini anımsattı.

Sovaleni, bu yardımların taşınması ve dağıtılmasından sorumlu 2 liman personelinde Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Yetkililer, bunun üzerine şimdiye kadar salgından korunmayı başaran Tonga'da "sokağa çıkma yasağı" ilan etti.

Gece başlayacak yasağın, ne kadar süreceği sağlık yetkililerinin değerlendirmelerine bağlı olacak.

Sağlık sisteminin salgınla başa çıkmakta zorlanacağı belirtiliyor

Yeni Zelanda'nın kuzeydoğusunda yaklaşık 170 adadan oluşan 105 bin nüfuslu Tonga'da, Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yaklaşık yüzde 61.

Sınırlarını kapatarak bugüne kadar Kovid-19'dan korunmayı başaran Tonga'da, virüsün yayılması durumunda yeteri kadar güçlü olmayan sağlık sisteminin salgınla başa çıkmakta zorlanacağı belirtiliyor.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinden 27 Ekim 2021'de Tonga'ya dönen bir kişiye yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla Tonga'da ilk vaka kayıtlara geçmişti. Bunun üzerine ülkenin ana adasında 1 Kasım 2021'de bir hafta tam kapanma ilan edilmişti.

Tsunami, Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu

Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, 15 Ocak'ta kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için "tsunami" uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.

Tonga'ya yardım malzemeleri taşıyan Avustralya donanmasına ait "HMAS Adelaide" gemisinin mürettebatından 20'den fazla kişide ve Japonya ile Avustralya uçaklarındaki bazı personelde de Kovid-19 tespit edilmişti.

Bunun üzerine afet yardımlarının takımada ülkesine hastalık getireceğine dair endişeler ortaya çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 araştırması bazı hastalarda şikayetlerin aylarca geçmediğini ortaya koydu
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Mobil ekipler Kovid-19 aşılamasını kar kış demeden sürdürüyor
Almanya’da Kovid-19 vaka sayısı 10 milyonu geçti
Pfizer-BioNTech, 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı için acil kullanım onayı başvurusu yaptı

Benzer haberler

Tonga'da yanardağ ve tsunami felaketinden sonra Kovid-19 kısıtlaması uygulanıyor

Tonga'da yanardağ ve tsunami felaketinden sonra Kovid-19 kısıtlaması uygulanıyor

Mobil ekipler Kovid-19 aşılamasını kar kış demeden sürdürüyor

Almanya’da Kovid-19 vaka sayısı 10 milyonu geçti

Pfizer-BioNTech, 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı için acil kullanım onayı başvurusu yaptı

Pfizer-BioNTech, 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı için acil kullanım onayı başvurusu yaptı
DSÖ, Kovid-19'un küresel yayılımında Omicron'un diğer varyantlara baskın geldiğini açıkladı

DSÖ, Kovid-19'un küresel yayılımında Omicron'un diğer varyantlara baskın geldiğini açıkladı
Norveç Kovid-19 kısıtlamalarını 17 Şubat'ta kaldırıyor

Norveç Kovid-19 kısıtlamalarını 17 Şubat'ta kaldırıyor