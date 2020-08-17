Euro
8.76
Dolar
7.40
BIST 100
1,084.38
Altın
1,952.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 17 Ağustos Depremi’nin 21. yıl dönümünde basın toplantısı düzenliyor Bakanlar Soylu ve Kurum, İstanbul’da 17 Ağustos Anma Etkinlikleri programına katılıyor
logo
Dünya

Tokyo’da yüksek hava sıcaklığı nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yüksek sıcaklıklar nedeniyle son bir haftada 27 kişi hayatını kaybetti.

Ahmet Furkan Mercan   | 17.08.2020
Tokyo’da yüksek hava sıcaklığı nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Metin Aktaş /AA

Tokyo

Kamu yayıncısı NHK’nın haberine göre, Tokyo Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu yüksek sıcaklıklarda hayatını kaybedenlere ilişkin verileri güncelledi.

Buna göre, son bir haftada yaşları 50 ila 90 arasında bulunan 27 kişi sıcak çarpması sebebiyle öldü.

Ölümlerin yüzde 70’inin 70 yaş üzeri olduğu, 26’sının ev içinde meydana geldiği, ölenlerin 23’ünün havalandırma cihazının bulunmadığı ya da kullanmadığı kaydedildi.

Bu ay sıcak çarpmasından hayatını kaybedenlerin sayısının 53’e yükseldi

Bu ay sıcak çarpmasından hayatını kaybedenlerin sayısının 53’e çıktığı Tokyo metropolünde, sağlık uzmanları, havalandırma cihazlarını devamlı kullanmayı ve sıklıkla su tüketmeyi tavsiye ediyor.

Ağustos başından beri Tokyo'da hava sıcaklığı 32 ila 37 derece arasında seyrediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 827 bini geçti
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 941, Brezilya'da 620 kişi öldü
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Yeni Zelanda’da Kovid-19 nedeniyle seçimler 4 hafta ertelendi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Tokyo’da yüksek hava sıcaklığı nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti

Tokyo’da yüksek hava sıcaklığı nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti

Kars ve Ardahan'da gece hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü