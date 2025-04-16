TİKA ve EGM, Kosovalı polislere "önemli kişileri koruma eğitimi" verdi
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) işbirliğinde yapılan Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi kapsamında Kosovalı polislere yönelik "VIP Önemli Kişileri Koruma Eğitimi" düzenlendi.
Kosova
Kosova Polisi Özel Harekat Biriminin Lipyan Belediyesine Bağlı Vrella köyündeki üssünde düzenlenen sertifika törenine, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Kosova Polisi Genel Müdürü Gazmend Hoxha, TİKA Priştine Koordinatörü Fulya Aslan’ın yanı sıra EGM Koruma Daire Başkanlığından eğitmenler ve kursiyerler katıldı.
Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada, Kosova’nın bağımsız ve egemen şekilde ilelebet yaşaması için Türkiye’nin elindeki tüm imkanlarla destek olmaya devam edeceğini söyledi.
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Bu bağlamda devlet inşası ve güçlenmesi süreçlerinde güvenlik teşkilatlarının önemli rol oynadığına vurgu yapan Angılı, "O yüzden biz elimizdeki tüm imkanlarla Kosova Polisine, Kosova güvenlik gücüne destek vermeye devam edeceğiz. Bu desteğe bu sefer vesile oldukları için de TİKA ve İçişleri Bakanlığımıza tekrar teşekkür ediyorum." dedi.
İçişleri Bakanı Sveçla da Kosova’nın günümüzde güçlü kurumlara, profesyonel ve gelişmiş polis teşkilatına sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Cumhuriyetimizin her köşesinde, Kosova Polisinin her birimi, kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen sürekli eğitimler sayesinde profesyonelce görev yapmaktadır. Bir kez daha kanıtlandığı gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve kurumlarının sürekli ve koşulsuz desteği, polislerimizin edindiği en iyi tecrübelerin Kosova Polisinin her yeni nesline aktarılmasını mümkün kılmıştır."
Kosova Polisi Genel Müdürü Hoxha ise "Hiçbir durumda, ister hükümet düzeyindeki yetkililer olsun ister yabancı delegasyonlar, koruma altına aldığımız VIP kişiler, bizim tarafımızdan yapılan eşlik sırasında herhangi bir yaralanma ya da olay yaşamamıştır." ifadesini kullanarak, bu başarının hükümet ve uluslararası ortakların destekleri sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.
TİKA Koordinatörü Aslan da Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesinin 2007'de başlatıldığına ve günümüzde yaklaşık 40 ülkede devam ettiğine dikkati çekerek, Kosova’da 2017’de başlatılan proje kapsamında 10 farklı programda 140 polise eğitim verildiğini söyledi.
7-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen eğitimi başarıyla tamamlayan 22 Kosova Polisi personeline davetliler tarafından sertifikaları takdim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.