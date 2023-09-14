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Dünya

TİKA, Libya Kızılayı'na afetzedeler için 5 bin gıda kumanyası teslim etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'daki "Daniel" fırtınası sonrası yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye temiz içme suyu ve enerji veren gıdalardan oluşan 5 bin kumanya gönderdi.

Hamdi Yıldız  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
TİKA, Libya Kızılayı'na afetzedeler için 5 bin gıda kumanyası teslim etti Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

İstanbul

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yardımlar afetzedelere bugün dağıtılmak üzere Libya Kızılayı'na dün akşam teslim edildi.

Temiz içme suyu ve enerji veren gıdalardan oluşan 5 bin kumanyanın teslimatı için düzenlenen törende, TİKA Libya Koordinatörü Ali Süha Bacanakgil, Libya Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Yusuf bin Yusuf hazır bulundu.

Törende minnettarlıklarını ifade eden Bin Yusuf, kardeş Türkiye’nin yardımlarına koşmakta gecikmeyeceğinden emin olduklarını dile getirdi.

Bacanakgil ise dostluğun, kardeşliğin sadece iyi günde değil asıl kara günde sınav verdiğini, Türkiye'nin "dost eli" TİKA'nın da Türk halkının kardeşten öte gördüğü Libya halkının yardımına koşmakta bir an dahi tereddüt etmediğini vurguladı.

Bacanakgil, AA muhabirine, 11 yıldır Libya'da kalkınma projeleri yaptıklarını belirterek, afetzedelerle ilgili ileriki günlerde TİKA olarak ellerinden gelen desteği vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkisini gösteren ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.

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