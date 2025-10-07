Dolar
41.69
Euro
48.71
Altın
3,956.94
ETH/USDT
4,686.10
BTC/USDT
124,305.00
BIST 100
10,841.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da “Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi”ne katılıyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Aydın İl Başkanlığı’nı ziyaretinde konuşuyor
logo
Dünya

TİKA’dan Somali’deki bir hastaneye ileri teknoloji yoğun bakım desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali’nin başkenti Mogadişu’da faaliyet gösteren Toplum Hastanesi'ne ileri teknolojiye sahip yoğun bakım ekipmanları desteğinde bulundu.

Gülsüm İncekaya  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
TİKA’dan Somali’deki bir hastaneye ileri teknoloji yoğun bakım desteği

İstanbul

TİKA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Mogadişu'da bulunan ve Somali Gözetim Birliği (Somali Custodial Corps) bünyesinde hizmet veren bir hastane, ajans tarafından sağlanan ileri teknolojiye sahip yoğun bakım ekipmanlarıyla donatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Proje kapsamında solunum destek üniteleri, hasta izleme sistemleri ve çeşitli medikal cihazların yanı sıra hastane personeline ekipmanların kullanımıyla ilgili kapsamlı eğitimler verildi.

Yeni yoğun bakım ünitesiyle birlikte hastanenin, ağır enfeksiyonlar, solunum yetmezliği ve ciddi yaralanmalar gibi kritik vakalarda şehir merkezine nakil ihtiyacını azalarak, yerinde ve nitelikli sağlık hizmeti sunabilecek kapasiteye ulaşıldı.

Somali Gözetim Birliği yetkililerinin TİKA’nın desteğinin iki ülke arasındaki sağlık alanındaki işbirliğini güçlendireceğine dikkatin çekildiği açıklamada, hastane yönetiminin ise yeni ünitenin bölgedeki sağlık standartlarını yükselteceği ve hayat kurtarıcı bir rol üstleneceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Türkiye Yüzyılı'nın temelini aile kurumu üzerine inşa edeceğiz
JAK timleri zorlu tatbikatlarla göreve her an hazır
Azerbaycan'ın Gebele şehrinde "Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi" başladı
İstanbul'da "Terörle Mücadele ve Şiddet İçeren Aşırılığın Önlenmesi Konusunda Küresel Parlamento Konferansı" düzenlendi
Artvin açıklarında insansız deniz aracı bulundu

Benzer haberler

TİKA’dan Somali’deki bir hastaneye ileri teknoloji yoğun bakım desteği

TİKA’dan Somali’deki bir hastaneye ileri teknoloji yoğun bakım desteği

Somali, Türk firmasınca işletilen en büyük havalimanıyla dünyaya açılıyor

Somalili kadınlar ülkelerindeki sorunlara rağmen birlik içinde ayakta durmaya çalışıyor

Türk iş insanlarına "Somali'de yatırım" çağrısı

Türk iş insanlarına "Somali'de yatırım" çağrısı
Somali’deki ilk ve tek uluslararası banka Ziraat Katılım, ülkenin kalkınmasına katkı sağlıyor

Somali’deki ilk ve tek uluslararası banka Ziraat Katılım, ülkenin kalkınmasına katkı sağlıyor
Somali'nin ticaret kapısı Mogadişu Limanı, Türk şirketi tarafından işletiliyor

Somali'nin ticaret kapısı Mogadişu Limanı, Türk şirketi tarafından işletiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet